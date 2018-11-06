YEMEK

Ne yediğimizi bilmiyoruz! İçinde 1000'i aşan kimyasal barındırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Severek tükettiğimiz, hemen hemen her gün marketlerden, bakkaldan aldığımız yiyeceklerin ne olduğunu bilmeden tüketiyoruz. İçlerinde binlerce kimyasal barındıran gıdalar, özellikle çocukların tükettiği yiyecekler insan sağlığını her geçen gün tehlikeye sürüklüyor. İşte en çok talep gören ürünlerin şaşırtan içerikleri...

Ne yediğimizi bilmiyoruz! İçinde 1000'i aşan kimyasal barındırıyor

1. Ketçap

ketcap

Buradaki konsantre, domates ve mısır nişastası içeren bir püredir. Konsantre içindeki domates miktarı ketçabın kalitesine bağlıdır ve% 6 ile% 10 arasında değişir . Ketçap yapıldığında, genellikle mısır şurubu eklenir, bu da onu korumak ve yapışkan hale getirmek için yardımcı olur. Ketcabın kalitesi arttıkça içeriğindeki yapay maddeler azalır.

2. Patates cipsi

patates cipsi

Patates cipsi, sulandırılmamış patateslerden yıkama tozuna benzer şekilde patates unu kullanılarak hazırlanır. Buna pirinç veya mısır unu da eklenir. Yediğiniz şey aslında patatesten çok uzak...

3. Mısır gevreği

mısır gevreği

Yukarıda belirtilen bileşenlerin dışında, bazı tahıl markaları palm yağı içerir. Ayrıca, mısır şurubu bir çoğunda bulunabilir . Bu yüksek miktarda fruktoz içerir - kutuda belirtilmeyen bir gerçektir.

4. Meyveli yoğurt

meyveli yoğurt

Meyveli yoğurtlarda %1 ila %5 arasında değişen meyve dolgusu bulunur. Yani meyvenin kendisini yemek biraz zor. Aynı zamanda mısır nişastası, şeker, aromatizatörler, renklendiriciler ve asidik düzenleyiciler içerir.

5. Sürülebilir çikolata

nutella

Diğer bileşenler arasında vanilya, emülsifiye edici maddeler, koyulaştırıcılar ve aromatizanlar bulunur.

6. Beyaz çikolata

beyaz çikolata

Çikolata gerçekten sadece kakao yağı içermelidir, ama çoğu zaman palm yağı, hindistan cevizi yağı ve shea yağı içerir. Diğer bileşenler arasında emülsiyonlaştırıcılar (çoğunlukla, lesitin), aromatizatörler ve katkı maddeleri bulunur.


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