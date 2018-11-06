Ne yediğimizi bilmiyoruz! İçinde 1000'i aşan kimyasal barındırıyor

1. Ketçap

Buradaki konsantre, domates ve mısır nişastası içeren bir püredir. Konsantre içindeki domates miktarı ketçabın kalitesine bağlıdır ve% 6 ile% 10 arasında değişir . Ketçap yapıldığında, genellikle mısır şurubu eklenir, bu da onu korumak ve yapışkan hale getirmek için yardımcı olur. Ketcabın kalitesi arttıkça içeriğindeki yapay maddeler azalır.

2. Patates cipsi

Patates cipsi, sulandırılmamış patateslerden yıkama tozuna benzer şekilde patates unu kullanılarak hazırlanır. Buna pirinç veya mısır unu da eklenir. Yediğiniz şey aslında patatesten çok uzak...

3. Mısır gevreği

Yukarıda belirtilen bileşenlerin dışında, bazı tahıl markaları palm yağı içerir. Ayrıca, mısır şurubu bir çoğunda bulunabilir . Bu yüksek miktarda fruktoz içerir - kutuda belirtilmeyen bir gerçektir.

4. Meyveli yoğurt

Meyveli yoğurtlarda %1 ila %5 arasında değişen meyve dolgusu bulunur. Yani meyvenin kendisini yemek biraz zor. Aynı zamanda mısır nişastası, şeker, aromatizatörler, renklendiriciler ve asidik düzenleyiciler içerir.

5. Sürülebilir çikolata

Diğer bileşenler arasında vanilya, emülsifiye edici maddeler, koyulaştırıcılar ve aromatizanlar bulunur.

6. Beyaz çikolata

Çikolata gerçekten sadece kakao yağı içermelidir, ama çoğu zaman palm yağı, hindistan cevizi yağı ve shea yağı içerir. Diğer bileşenler arasında emülsiyonlaştırıcılar (çoğunlukla, lesitin), aromatizatörler ve katkı maddeleri bulunur.



