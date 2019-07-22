YEMEK

Ne yediğin kadar nasıl pişirdiğin de önemli

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, tükettiğimiz besinler kadar besinleri nasıl pişirdiğimizin de sağlığımızı etkilediğini hatırlatarak doğru pişirme tekniklerine dair ipuçları paylaşıyor.

Ne yediğin kadar nasıl pişirdiğin de önemli

Kurulduğu 2009 yılından bugüne gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, dengeli ve yeterli beslenme kadar yediklerimizi nasıl pişirdiğimizin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Vakıf, pişirme tekniklerine ilişkin bilimsel bilgiler veriyor.

Doğru pişirme yöntemi lezzeti artırıyor

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Besinlerinizi ızgara yaparken, mangalda pişirirken birkaç basit işleme ve pişirme yöntemine dikkat ederek hem lezzetini arttırabilir hem de besin öğesi kayıplarını en aza indirebilirsiniz.. Eti pişirirken ya da ızgara yaparken aşırı kavurup kömürleştirmemek, ekmeği ya da diğer nişasta içeren besinleri yakmamak, temiz yağ kullanmak gibi önlemler besinlerin hem lezzetini arttırır hem de besin öğesi kaybını en aza indirir.

Et pişirirken dikkat!

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Kırmızı eti, tavuk ya da balığı aşırı miktarda pişirmek sağlığa olumsuz etkileri bulunan ve kısaca HCA denen heterosiklik aminler gibi zararlı olma potansiyeli olan maddelerin oluşumuna neden olabiliyor. Etinizin lezzetli ve güvenli olması için;

• Etin ızgarada kalma süresini kontrol edin:: Etin sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanabilirsiniz, bu sayede et istenen sıcaklığa ulaştığında ızgaranın üzerinden alabilirsiniz.

• Eti marine edin: Eti çeşitli soslarda, marine etmek zararlı bileşenlerin oluşmasını engelleyebilir ve bu bileşenlerden korunmada yararlı olabilir.

• Yanmış eti tüketmeyin: Etin fazla yanmış kısımlarını tüketmemeye özen gösterin.

Aynı yağı birden çok kez kullanmayın

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Yemeklerinizi daha önceden kullanılmış olan yağlarda pişirmek sadece yemeğin tadını etkilemez, aynı zamanda polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)adı verilen kimyasalların oluşmasına da yol açar. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu bileşiklerin sağlık için olumsuz etkileri bulunduğuna dikkat çekiyor ve . bu nedenle yemekleri pişirirken mutlaka temiz yağ kullanılmasını öneriyor..

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