Ne yediğin kadar nasıl pişirdiğin de önemli

Kurulduğu 2009 yılından bugüne gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, dengeli ve yeterli beslenme kadar yediklerimizi nasıl pişirdiğimizin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Vakıf, pişirme tekniklerine ilişkin bilimsel bilgiler veriyor.

Doğru pişirme yöntemi lezzeti artırıyor

Besinlerinizi ızgara yaparken, mangalda pişirirken birkaç basit işleme ve pişirme yöntemine dikkat ederek hem lezzetini arttırabilir hem de besin öğesi kayıplarını en aza indirebilirsiniz.. Eti pişirirken ya da ızgara yaparken aşırı kavurup kömürleştirmemek, ekmeği ya da diğer nişasta içeren besinleri yakmamak, temiz yağ kullanmak gibi önlemler besinlerin hem lezzetini arttırır hem de besin öğesi kaybını en aza indirir.

Et pişirirken dikkat!



Kırmızı eti, tavuk ya da balığı aşırı miktarda pişirmek sağlığa olumsuz etkileri bulunan ve kısaca HCA denen heterosiklik aminler gibi zararlı olma potansiyeli olan maddelerin oluşumuna neden olabiliyor. Etinizin lezzetli ve güvenli olması için;