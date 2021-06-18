Ne yerini unuttu ne de zamanını! Demet Akalın meşhur kavgasını Instagram'da andı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2000'li yılların ortalarından beri hem pop müziğin hem de polemiklerin kraliçesi olmaya başladı. Piyasadaki neredeyse herkesle tartışan ve tek kalemde silen Demet Akalın, kavgaları ve "atarlı" tarzıyla da ün saldı. Neyse ki, öfkesi çoğu zaman saman alevi gibi sönüyordu. Yıllarca küs kaldığı Alişan'la sabah programı sunacak, mahkemelik olduğu meslektaşı Hande Yener'le birlikte reklamda oynayacak kadar iyi geçinmeye başlıyordu. Çok kırıldığı ve boşandığı eşi Okan Kurt'u bile çok kısa sürede affetti. Ama kavga denince akla otomatik olarak Demet Akalın gelmeye başladı. Sonunda, o da bu duruma fazlasıyla alıştı. İş, eski eşi Okan Kurt'la ilgili magazin arşivini tarayıp bir kavga haberini anmaya kadar gitti.

"9 sene olmuş"

Okan Kurt da en az eşi Demet Akalın kadar kavga haberlerine karışmış bir isim. Çift olarak birbirlerini anlamalarına yarayan bu durum, zaman zaman kameralar önünde yaşanan kavgaları da tetikledi.

Demet Akalın, magazine yansıyan kavgalarından birini paylaşarak, "Güzel kavga ederdik bee. 9 sene olmuş." diyerek takipçilerini güldürdü.



