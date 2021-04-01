Nebil Sayın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Grivas karakteri Nebil Sayın biyografisi...

Televizyon kariyerine ilk defa Savunma adlı dizi ile adım atmış olan ve daha önce Çukur, Suskunlar, İntikam ve İçerde gibi pek çok reyting rekortmeni dizide rol almış olan Nebil Sayın, TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Grivas karakterine hayat verecek. Peki Nebil Sayın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

NEBİL SAYIN KİMDİR?

50 yaşında olan ve 19 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur. Televizyon kariyerine ilk defa Savunma adlı dizi ile adım atmış olan Nebil Sayın Muhteşem Yüzyıl, Aşk Ekmek Hayaller, İçerde, Suskunlar, İntikam, Hayat Yokuşu,Payitaht Abdülhamid ve Çukur gibi pek çok önemli dizide rol almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat isimli dizide yer alan Nebil Sayın 79 kilodur, 1.89 metre boyundadır ve Başak burcudur.

NEBİL SAYIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 – İntikam (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Muhittin) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (Coşkun) (TV Dizisi)

2019 – Yeni Hayat (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Samuel) (TV Dizisi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Ömer) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Ayhan) (TV Dizisi)

2017 – Rüzgar (Robin) (Sinema Filmi)

2016 – Boşu Bir Yerde (TV Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Büyücü) (TV Dizisi)

2010 – Günah Keçisi (Macit) (Sinema Filmi)

2010 – D (Metin) (Sinema Filmi)

2009 – Teslimiyet (Cenk) (Sinema Filmi)

2008 – Hayat Var (Adam) (Sinema Filmi)

2001 – Savunma (TV Dizisi)

2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Mustafa) (Sinema Filmi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Külhan) (TV Dizisi)

2014 – Aşk Ekmek Hayaller (Numan)(TV Dizisi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Emin) (Sinema Filmi)



