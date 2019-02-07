Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Nagehan Şaşmaz’ın verdiği dilekçede Necati Şaşmaz’ın şiddet uyguladığı, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Mahkeme, Nagehan Şaşmaz’ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Mahkeme şiddet mağduru Nagehan Şaşmaz’ın koruma altına alınmasına karar verdi.

SİLAHLARINI TESLİM EDECEK

Necati Şaşmaz’ın 6 ay süreyle Nagehan Şaşmaz’a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme eşinin bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi.

Mahkeme şu tedbirleri koydu: "Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."