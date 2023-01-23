Necati Şaşmaz heyecanlandırmıştı... Kurtlar Vadisi Disney Plus’a mı satıldı? Bomba iddia sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi'nin yıllar sonra ekranlara geri döneceği iddiası uzun zamandır gündemde. "Kurtlar Vadisi ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt ararken Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz’ın geçen yıl sonunda, Mazhar Alanson’un TRT Müzik’te yayınlanan sohbet programında söyledikleri gündem olmuştu.

Şaşmaz “Kurtlar Vadisi”yle ilgili yaptığı açıklama 2015 yılından beri projeyi bekleyen seyircileri umutlandırmıştı. Şaşmaz açıklamasında diziyi tekrar çekmek için hazırlık aşamasında olduğunu belirterek “Sanırım ocak ayını görürüz. Dizide 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi… Nasipse olacak” demişti.

KURTLAR VADİSİ HANGİ PLATFORMDA?

Bu açıklamadan sonra Kurtlar Vadisi'nin Disney+'a satıldığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Birsen Altuntaş ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kurtlar Vadisi efsanesinin Disney Plus tarafından satın alındığı haberi sosyal medyada yayılmaya başladı. Fanları heyecanlandıran bu iddiayı araştırdım ancak bu iddianın da asılsız olduğunu öğrendim" dedi.

