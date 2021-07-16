Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Necati Şaşmaz'ın yapımcı Polat Yağcı'yla Kurtlar Vadisi Kaos adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Yağcı dizi için Show TV ile masaya oturdu. Üstelik Polat Alemdar'ın özel jetiyle Pensilvanya'ya gittiğini ve uçaktan indiğini gösteren bir teaser bile çekildi.

ZİKİR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin tekrar ekrana dönmesiyle ilgil tüm hazırlıklar tamamlanmak üzereyken, Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlu Ali Nadir'le zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkmış, bu görüntüler uzun süre gündem olmuştu.

GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Birsen Altundaş'ın haberine göre, Necati Şaşmaz’ın projeyi çekmek için yaptığı tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı.

YENİ PLAN YAPILIYOR

Son olarak ise Şaşmaz’ın yapımcı Polat Yağcı’yla Kurtlar Vadisi Kaos adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıktı. Yağcı dizi için Show TV’yle masaya oturdu.

BOŞANMA DAVASINA KONU OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi adlı dizide ‘Polat Alemdar’ karakterini canlandırarak ün kazanan Necati Şaşmaz'ın eşi Negahan Kaşıkçı, açtığı boşama davasına, kendini mehdi olarak gören Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sunmuştu.

8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın velihatı olarak görüldüğünü ifade eden Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" demişti. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetmişti.

