Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!

Dizinin ilk yayın günü Pazar akşamı ise, bölge halkı, çekimlerin gerçekleştiği Antalya Elmalı yerel yöneticileri ve kalabalık bir devlet erkanı dizinin ilk bölümünü birlikte izledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Dev prodüksiyonu ve iddialı oyuncu kadrosuyla merakla beklenen 'Nöbet'i izlerken, askerlerimizin teröristlere karşı mücadele verdiği bazı anlarda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Aylardır süren hummalı bir çalışmanın ardından, diziyi izleyen oyuncular ve dizi ekibi duygu dolu anlar yaşadı.

Diziyi Necati Şaşmaz ve oyuncularla beraber izleyenler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Apikoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Polatcan, Antalya PTT Baş Müdürü Nurgül Altınöz, Piri Reis Üniversite Rektörü Oral Erdoğan vardı.