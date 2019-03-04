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Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2019 20:54 | Son Güncelleme

Dizinin yapımcısı Necati Şaşmaz, Nöbet'in başrol oyuncularını Pana Film'de bir davette yayından önce buluşturdu. Davete, oğullarını yalnız bırakmak istemeyen ve ekip arkadaşlarını da tebrik eden Orhan Gencebay ve Sevim Emre de katıldı.

Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!

Dizinin ilk yayın günü Pazar akşamı ise, bölge halkı, çekimlerin gerçekleştiği Antalya Elmalı yerel yöneticileri ve kalabalık bir devlet erkanı dizinin ilk bölümünü birlikte izledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Dev prodüksiyonu ve iddialı oyuncu kadrosuyla merakla beklenen 'Nöbet'i izlerken, askerlerimizin teröristlere karşı mücadele verdiği bazı anlarda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Aylardır süren hummalı bir çalışmanın ardından, diziyi izleyen oyuncular ve dizi ekibi duygu dolu anlar yaşadı.

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Diziyi Necati Şaşmaz ve oyuncularla beraber izleyenler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Apikoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Polatcan, Antalya PTT Baş Müdürü Nurgül Altınöz, Piri Reis Üniversite Rektörü Oral Erdoğan vardı.

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Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz'ın üstlendiği 'Nöbet' 3 Mart'tan itibaren her Pazar 20:00'de Show Tv'de! Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

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nöbet dizisi pana film orhan gencebay

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