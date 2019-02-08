MAGAZİN

Necmi Yapıcı ve eşinden sıra dışı kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bir tiyatro gösterisi için Kahramanmaraş'a giden tiyatrocu Necmi Yapıcı ile eşi Nihan Durukan Yapıcı evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü baltayla Maraş Dondurması keserek kutladı.

Necmi Yapıcı ve eşinden sıra dışı kutlama

Oyuncu Necmi Yapıcı, kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Durukan Yapıcı, birlikte sergiledikleri tiyatro oyununu kentteki bir okulda sahneledi. Kahramanmaraş’a gelmeden önce sosyal medya hesabından video ile 5 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacaklarını duyuran Necmi Yapıcı’ya eşi Nihan Durukan Yapıcı’nın 5 Şubat’ın evlilik yıl dönümü olduğunu hatırlatması üzerine Necmi Yapıcı, “Ne yapalım oyun var. Çıkışta Maraş Dondurması yemeye götüreyim” seni dedi.

Bu videoyu izleyen Kahramanmaraş’taki bir dondurmacı çifte davette bulundu.

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SÜRPRİZ PASTA İLE KUTLADILAR

Yapıcı çifti masada otururken çalışanlar üzerinde Necmi Yapıcı ile Nihan Durukan Yapıcı’nın fotoğraflarının yer aldığı bir pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşıran Necmi Yapıcı, Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ettikten sonra eşiyle birlikte pastayı kesti. Necmi Yapıcı, pastayı keserken, evliliklerinin 7inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek eşine sarıldı. Çift, pastayı kestikten sonra önce dilek tuttu, ardından da mumları üfledi.

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ÇENGELE ASILI DONDURMAYI KESTİLER

Pastanın ardından Sami Kervancıoğlu, masanın yanına çengele asılı Maraş Dondurması’nı getirdi. Yapıcı çifti, dondurmayı görünce şaşırdı. Daha sonra Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı, baltayı alıp önce elleriyle 7 işareti yaparak dondurmanın önünde poz verdi, ardından da sırasıyla dondurmayı kesti.

DHA

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