Necmi Yapıcı ve eşinden sıra dışı kutlama

Oyuncu Necmi Yapıcı, kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Durukan Yapıcı, birlikte sergiledikleri tiyatro oyununu kentteki bir okulda sahneledi. Kahramanmaraş’a gelmeden önce sosyal medya hesabından video ile 5 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacaklarını duyuran Necmi Yapıcı’ya eşi Nihan Durukan Yapıcı’nın 5 Şubat’ın evlilik yıl dönümü olduğunu hatırlatması üzerine Necmi Yapıcı, “Ne yapalım oyun var. Çıkışta Maraş Dondurması yemeye götüreyim” seni dedi.

Bu videoyu izleyen Kahramanmaraş’taki bir dondurmacı çifte davette bulundu.

SÜRPRİZ PASTA İLE KUTLADILAR

Yapıcı çifti masada otururken çalışanlar üzerinde Necmi Yapıcı ile Nihan Durukan Yapıcı’nın fotoğraflarının yer aldığı bir pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşıran Necmi Yapıcı, Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ettikten sonra eşiyle birlikte pastayı kesti. Necmi Yapıcı, pastayı keserken, evliliklerinin 7inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek eşine sarıldı. Çift, pastayı kestikten sonra önce dilek tuttu, ardından da mumları üfledi.