Neden bazı insanlar hayvanlarını diğer insanlardan daha çok seviyor?

Araştırmada 240 öğrenciden, bir yetişkinle çocuğun ya da bir köpek yavrusuyla yetişkin köpeğin sert bir şekilde şiddet görmesi gibi sıra dışı durumlar karşısında verdiği tepkilerin düzeyini göstermeleri istendi. Bu senaryolara uygun şekilde sahte haberler hazırlandı. Bu haberleri okuyan katılımcılar, çocukların, yavru köpeklerin ve yetişkin köpeklerin şiddete uğramasından dolayı daha çok acı çektiklerini belirtti. Sıralamada en son sırada ise şiddete uğrayan yetişkinler yer aldı.

Society and Animals isimli akademik dergide yayınlanan bu araştırma Jack Levin ve Arnold Arluke tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, bazı insanların neden kedilerini ve köpeklerini diğer insanlardan daha fazla önemsediğini anlamak üzere bir deney gerçekleştirdi. Deney, insanların hayvan istismarına ve insanların uğradığı istismarlara verdiği tepkiyi test etmeye odaklandı. Ortaya atılan teorilerden birine göre kurbanın yaşı, verilen tepkide en belirleyici faktör oldu. Bununla birlikte araştırmacılar, istismara uğrayan canlı türünün de verilen ilk tepkide belirleyici olduğunu keşfettiler.

NEDEN İNSANLAR HAYVANLARINA DAHA ÇOK ÖNEM VERİYOR?

Araştırmacılar, insanların hayvanların çektiği acılar karşısında diğer insanların çektiği acılardan daha çok rahatsızlık duyduğunu ortaya çıkardı. Bu tepki, yalnızca kurbanın bir çocuk olması durumunda değişiklik gösterdi. Araştırmacılara göre bu farklılığın altında, insanın kendini koruyabilme kapasitesine sahip olmasına karşın yaşı fark etmeksizin hayvanların daha savunmasız canlılar olduğu düşüncesi yatıyor. Bununla birlikte, insanlar köpeklerini ve kedilerini tıpkı bebekleri gibi bir aile üyesi olarak görüyor.

Araştırma, istismar edilen insanlara verilen tepkide kurbanın yaşının en önemli faktör olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre kötü muamele gören kurbanın hayvanlar gibi kendini savunamayacak bir tür olması durumunda insanlar merhamet ve empati göstermeye daha yakın oluyor.

Bununla birlikte birçok kişi, diğer insanlarla karşılaştırıldığında evcil hayvanlarıyla yakın ilişki içinde olduklarını ve derin bir iletişim kurduklarını ifade etse de, bu fikirler kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Araştırmanın sonuçlarının çelişkiler içerdiği de, yapılan yorumlar arasında.

Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir seçim yapma şansınız olsa insanları mı seçersiniz yoksa hayvanları mı? Cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz.



