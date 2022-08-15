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  4. Neden daha önce yapmadım diyeceksiniz! Nohuda karbonat ekleyin, Nohut nasıl yumuşatılır? Faydaları nelerdir?

Neden daha önce yapmadım diyeceksiniz! Nohuda karbonat ekleyin, Nohut nasıl yumuşatılır? Faydaları nelerdir?

15.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nohudun faydaları saymakla bitmiyor. En sevilen bakliyatlar arasında bulunan nohut özellikle pilav ile vazgeçilmez bir ikili oluyor. Evde yaptığınız nohutlar sert oluyorsa ve kabukları soyulmuyorsa bunun çözümü karbonattan geçiyor.

Neden daha önce yapmadım diyeceksiniz! Nohuda karbonat ekleyin, Nohut nasıl yumuşatılır? Faydaları nelerdir?

Nohut çok sevilerek yenilen bir yemek olsa da yapımı sıkıntılı olabiliyor. Nohutların daha lezzetli olması ve gaz sorunu yaşatmaması için mutlaka bir gece önceden suda beklemesi gerekiyor. Bazen nohudun cinsinden veya pişirme şeklinden dolayı nohutlar çok daha sert olabiliyor. Bu sorunu çözmek için aşağıda bulunan yöntemi deneyebilirsiniz.

NOHUTLARA KARBONAT EKLEMEK NE İŞE YARAR?

Nohutları bir gece önce suya koyun ve ıslama suyunun içerisine yarım çay kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat, nohutların pişerken daha çabuk yumuşamasını sağlar. Ayrıca nohudun üzerindeki zarın çıkmasını da sağladığı için pişirme süresi kısalacaktır. Karbonat, nohut yedikten sonra ortaya çıkan gaz sorununun da önüne geçer. Ancak karbonat nohudun tam kıvamında pişmesine yardımcı olsa da içindeki vitamin ve minerallerin yok olmasına yol açtığı söylenmektedir. Bu yöntemde karbonatı çok az miktarda eklediğiniz ve sonrasında bu suyu süzdüğünüz için karbonatın bu etkisi daha az görülebilir.

NOHUTLARI YUMUŞATMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

  • Karbonat, hem nohut, hem de kuru fasulyeyi pişirirken daha çabuk yumuşamasını sağlar.
  • Haşlama suyuna eklenen birkaç damla limon da nohutların hızlı yumuşamasını sağlar. Ancak limon asidik bir yapıda olduğu için yemeğin taşmasına sebep olabilir.
  • Nohudu ıslama suyuna koyduğunuzda içerisine karbonat yerine 1 çay kaşığı toz şeker veya bir adet küp şeker de ekleyebilirsiniz.

NOHUDUN FAYDALARI

  • Tok Hissetmenize Yardımcı Olur
  • Kan Şekerini Yönetmenize Yardımcı Olur
  • Sindirime Fayda Sağlayabilir
  • Kronik Hastalıklara Karşı Koruma Sağlayabilir
  • Beyin Sağlığını Destekleyebilir
  • Demir Eksikliğini Önlemeye Yardımcı Olabilir

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