Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?

Dışarıda yemek yemek için en ideal günler: Salı ve perşembedir. Bu günlerde kullanılan ürünlerin tümü tazedir. Hafta sonu yoğunluğunu atlatan ekip bu günlerde çok daha rahat ve güler yüzlü çalışırlar.

Özellikle pazartesi günleri dışarıda yemeğe çıktıysanız balık yemekten kesinlikle kaçınmalısınız! Sipariş ettiğiniz balık neredeyse 4, 5 günlüktür çünkü genelde restoranlar hafta sonu için balıkları perşembe günleri alırlar. Hafta sonu satılamayan balıklar çöpe gitmez, pazartesi günü gelecek müşteriler için bekletilir.

Evinizde balık pişirmek istiyorsanız da balık pazarına erken saatlerde gitmelisiniz. Sabah saatlerinde taze balıklar tezgahta olur. Taze balıklar tükendikten sonra tezgahta yerlerini alan balıklar ise dondurulmuştur. Balıkla ilgili son ip ucunu da kılıç balığı ile ilgili: Bu balık türünü yemekten kaçının çünkü hızlı bir şekilde 5 cm'e varan parazitler üretir.

Deniz ürünlerinden bahsetmeye devam edelim... Restoranlarda midye yemeyin çünkü saklama koşulları pek sağlıklı değildir. Restoran dolapları sürekli açılıp kapanacağı için bozulma ihtimalleri vardır.