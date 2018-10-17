YEMEK

Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Son zamanlarda dışarıda yemek yemek oldukça cep yakıyor, bunu inkar edemeyiz... Zaten ayda yılda bir kez gerçekleştirilen bu aktiviteyi bari en düzgün ve verimli bir şekilde yapalım istedik. Bu listeyi okumadan yemeğe çıkmayın arkadaşlar!

Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?

Dışarıda yemek yemek için en ideal günler: Salı ve perşembedir. Bu günlerde kullanılan ürünlerin tümü tazedir. Hafta sonu yoğunluğunu atlatan ekip bu günlerde çok daha rahat ve güler yüzlü çalışırlar.

balık

Özellikle pazartesi günleri dışarıda yemeğe çıktıysanız balık yemekten kesinlikle kaçınmalısınız! Sipariş ettiğiniz balık neredeyse 4, 5 günlüktür çünkü genelde restoranlar hafta sonu için balıkları perşembe günleri alırlar. Hafta sonu satılamayan balıklar çöpe gitmez, pazartesi günü gelecek müşteriler için bekletilir.

Evinizde balık pişirmek istiyorsanız da balık pazarına erken saatlerde gitmelisiniz. Sabah saatlerinde taze balıklar tezgahta olur. Taze balıklar tükendikten sonra tezgahta yerlerini alan balıklar ise dondurulmuştur. Balıkla ilgili son ip ucunu da kılıç balığı ile ilgili: Bu balık türünü yemekten kaçının çünkü hızlı bir şekilde 5 cm'e varan parazitler üretir.

balık pazarı

Deniz ürünlerinden bahsetmeye devam edelim... Restoranlarda midye yemeyin çünkü saklama koşulları pek sağlıklı değildir. Restoran dolapları sürekli açılıp kapanacağı için bozulma ihtimalleri vardır.

midye

Et yemek istiyorsanız steakhouse'lar en doğru tercihtir. Menüde en çok satılan ürünü tercih etmek yine doğru bir seçim olacaktır. Menüde bulunan enteresan yemekler genelde menüyü zenginleştirmek için konmuştur, ve bu yemekler günlerce söylenmek için bir köşede bekletilebilir!

et

Özellikle tuvaleti pis restoranlarda yemek yemeyin. Düşünsenize, tuvalet böyleyse kim bilir mutfak nasıldır! Üstelik tuvaleti herkes ziyaret ediyor ancak mutfağı görme şansımız yok...

restoran

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