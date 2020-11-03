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Nedeni belli oldu! Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 08:13 | Son Güncelleme

Tırnaklarımız bizi bakteri ve virüslerden korumaya yardımcı oluyor. Ama hala aklımızda cevaplanmayı bekleyen bir soru var: Neden el tırnakları ayak tırnaklarımızdan hızlı uzuyor?

Nedeni belli oldu! Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...

Biz bu basit sorunun arkasındaki sebebi bulmaya karar verdik ve bazı farklı teoriler bulduk. Makalenin sonunda sizi bekleyen ilginç bir bonus var.

AYAK TIRNAKLARININ DOLAŞIMI DAHA AZDIR

Vücudumuzdaki hücrelerin büyümek için enerji, besinler ve dolaşım gibi bazı şeylere ihtiyacı vardır . Dolayısıyla, bu yavaş büyümenin ana nedeni bu faktörler olabilir. Evet, el tırnakları ve ayak tırnakları vücudumuzun bir parçasıdır ama biz onlara farklı davranırız. Elimize ayakkabı veya çorap giymiyoruz, böylece onlar ayak parmaklarından daha fazla nefes alıp kan dolaşımını artırabilirler.

Dahası, önemli bir faktör daha var. Ellerimiz kalplerimize çok daha yakın. Bu nedenle ayağımıza daha az kan akışı ulaşır. Bu, yeni hücrelerin üretimi için daha az oksijen aldıkları anlamına gelir. Ve sonuç olarak ayak tırnaklarımız yavaş büyür. Kışın neden daha yavaş büyüdüklerinin bir açıklaması olabilir. Ne kadar soğuksa, kan akışı da o kadar yavaştır.

AYAK TIRNAKLARI DAHA AZ BESİN ALIR

Büyümek için bir başka faktör de besinlerdir. Bazılarımız daha sağlıklı besinler tüketmeye başladığımızda tırnakların ve saçların daha hızlı uzamaya başladığını fark edebiliriz. Temelde aynı fikir ayak tırnakları için de geçerlidir. Ayaklardaki vücut dolaşımımız azalır azalmaz ayak tırnakları daha az besin alır.

Normalde bu faktörler nedeniyle tırnaklarınız ayda ortalama 3,47 mm büyür. Ve ayak tırnaklarının ortalama büyümesi ayda 1,62 mm'dir.

AYAK TIRNAKLARI DAHA AZ TRAVMATİZE OLUR

Bu yeni bir teori ve diğerlerini tamamlıyor. Parmaklarınızı ve tırnaklarınızı ne sıklıkla incittiğinizi hatırlamaya çalışın. Manikür sırasında onlara vurabilir ve travmatize edebilirsiniz. Daha sonra onarım süreci başlar.

El tırnaklarımızda, ayak tırnaklarımızdan daha sık mikro travmalar yaşayabiliriz. Onarım süreci de daha hızlı büyümeyi etkiler.

BONUS: TIRNAKLAR HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER

Erkeklerin genellikle daha hızlı tırnak uzamasına sahip olduğu biliniyor ancak kadınların tırnakları hamilelikte daha hızlı uzar.

Ayrıca bir çalışma, küçük parmağınızdaki tırnağın diğerlerinden daha yavaş büyüdüğünü buldu.

Sağ elini kullanıyorsanız, o eldeki tırnaklarınız solunuzdakinden daha hızlı uzar. Nedeni de daha aktif kullandığımız içindir.

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