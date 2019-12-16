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Nedim Şener Posta'dan ayrıldı! Artık Hürriyet'te köşe yazısı yazacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Gazeteci Nedim Şener, 9 yıldır yazdığı Posta Gazetesi'nden ayrıldı. Şener, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla artık Hürriyet Gazetesi'nde yazacağını duyurdu.

Nedim Şener Posta'dan ayrıldı! Artık Hürriyet'te köşe yazısı yazacak

‘Ergenekon’ kumpasındaki uzun tutukluğunun sona ermesinden sonra yaptığı çıkışlarla dikkat çeken gazeteci Nedim Şener, 9 yıldır yazdığı Posta'dan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şener, artık Hürriyet'te köşe yazacağını duyurdu.

Şener, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“9 yıldır yazdığım Posta Gazetesi'ndeki köşeme veda ve teşekkür... Aynı binada aynı katta Hürriyet'te bu şerefli milletin güvenine, FETÖ'cüsünden PKK yardakçısına tüm düşmanların da nefretine layık olmaya çalışacağım...”

nedım sener


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Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Posta hürriyet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu Vatansever Bir Adam.. Tamda bahsettiği gibi; PKK lılar ve yamuk yumuk Çizgiler Beğenen Yardakçıları nefret eder Nedim Şener'den
bundan gazeteci olmaz. bu tam bir operasyon adamı
ADAMSIN
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