Nedim Şener Posta'dan ayrıldı! Artık Hürriyet'te köşe yazısı yazacak

‘Ergenekon’ kumpasındaki uzun tutukluğunun sona ermesinden sonra yaptığı çıkışlarla dikkat çeken gazeteci Nedim Şener, 9 yıldır yazdığı Posta'dan ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şener, artık Hürriyet'te köşe yazacağını duyurdu.
Şener, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“9 yıldır yazdığım Posta Gazetesi'ndeki köşeme veda ve teşekkür... Aynı binada aynı katta Hürriyet'te bu şerefli milletin güvenine, FETÖ'cüsünden PKK yardakçısına tüm düşmanların da nefretine layık olmaya çalışacağım...”
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