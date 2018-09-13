Nefes Nefese 6. son bölüm izle: Rüya gerçeği görecek mi? (Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nefes Nefese 6. son bölümü ile dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı dizinin son bölümünden sonra Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. Nefes Nefese son bölümde Rüya, bir yol ayrımında kalmış ve Yusuf ile annesini aramaya koyulur. Fakat babası, Rüya'nın bu inadı nedeniyle ona bir oyun oynar. Rüya'ya annesini bulduğunu sanmasını ister. Rüya'nın gerçekleri kısa zamanda anlamasını ve bu işin peşini bırakmasını ister. Ayaz, Rüya'nın annesinin gerçekte kim olduğunu söylüyor. Ve Sultan, Rüya ile sahte annesini sarılmasını izlemek zorunda kalıyor. Peki Rüya, gerçekleri ne zaman farkedecek? Nefes Nefese son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile detaylar haberimizde.

NEFES NEFESE 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin’e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf’un yanında kalacaktır. Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.