Nefes Nefese 6. son bölüm izle: Rüya gerçeği görecek mi? (Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nefes Nefese 6. son bölümü ile dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un oynadığı dizinin son bölümünden sonra Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. Nefes Nefese son bölümde Rüya, bir yol ayrımında kalmış ve Yusuf ile annesini aramaya koyulur. Fakat babası, Rüya'nın bu inadı nedeniyle ona bir oyun oynar. Rüya'ya annesini bulduğunu sanmasını ister. Rüya'nın gerçekleri kısa zamanda anlamasını ve bu işin peşini bırakmasını ister. Ayaz, Rüya'nın annesinin gerçekte kim olduğunu söylüyor. Ve Sultan, Rüya ile sahte annesini sarılmasını izlemek zorunda kalıyor. Peki Rüya, gerçekleri ne zaman farkedecek? Nefes Nefese son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile detaylar haberimizde.
Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin’e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf’un yanında kalacaktır. Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.
Rüya, sonunda annesini buldu mu? #AnnemİçinDeğer @tmcfilm @startv pic.twitter.com/PeVWnipqDh— Nefes Nefese (@dizinefesnefese) 12 Eylül 2018
NEFES NEFESE 6. SON BÖLÜM İZLE
Mercan ve Salih ise çiftlikteki hainin kim olduğunu bildiğini söyleyen gizemli bir kadının peşine düşer. Hikayenin başladığı gün Şakir Ağa ile buluşan bu gizemli kadın aile ile ilgili bazı önemli sırları bilmektedir. Haini öğrenmek için girdikleri bu macera Mercan’ın bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.
Ayaz, Rüya’nın annesi ile ilgili ilk defa gerçekleri söylüyor olabilir mi? #AnnemİçinDeğer @tmcfilm @startv pic.twitter.com/MCZ8wOrmi8— Nefes Nefese (@dizinefesnefese) 12 Eylül 2018
Rüya havaalanına kadar gelip ona kal diyen Yusuf'u dinleyecek mi? Atmaca, Rüya’nın annesini bulmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planları ters tepip sonunda anne kızın kavuşmasına mı yol açacaktır?
"Niye gittin?" #AnnemİçinDeğer pic.twitter.com/pYK4zIPKHT— STAR TV (@startv) 12 Eylül 2018
Nefes Nefese son bölümde Rüya, kararını vererek Yusuf ile annesini aramaya koyulur. Ama bu durumda hoşnut olmayan Atmaca ise ona bir oyun oynar ve annesini bulduğunu sanmasını ister. Rüya ise annesine sonunda kavuştuğunu sanmaktadır. Rüya'nın esas annesi olan Sultan ise kızının başkasına anne diye sarılmasını izlemek zorunda kalır. Bu sahne ile sona eren bölüm sonrasında Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Fakat henüz yayınlanmayan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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