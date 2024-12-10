Nefis lezzet soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır?

Farklı lezzet arayanlara özel soğan dolması ile geldik. Oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilen soğan dolmasını misafir sofralarına da gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Peki, soğan dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis soğan dolması yapımı...
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