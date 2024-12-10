Nefis lezzet soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır?

Soğan dolması tarifi merak ediliyor. Klasik dolma tariflerinden farklı olan soğan dolması tarifini deneyenler bağımlısı oluyor. İşte en kolay soğan dolması yapımı...

MALZEMELER 8 adet soğan

İç harcı için:

500 Gr kıyma

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı salça

1 Yemek Kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı sıvıyağ

Tuz, karabiber, pulbiber, toz Biber

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

1/2 çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su

TARİF 8 Adet büyük soğanın kabuğunu soy ve orta kısma kadar kesin.

Kaynar suda yumşatıp yaprak yaprak alın.

İç harcı için soğan dışında kalan tüm malzemeyi karıştırın.

İç malzemeyi soğanlara ekleyip sarın. Tencereye dizin.

Sosu için, yağları ve salçayı kavurun. Suyunu ekleyin. Kaynayınca ocaktan alın.

Hazır olan sosu tencereye ekleyin.

40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!