YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kolay Yemek Tarifleri
  4. Nefis lezzet soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır?

Nefis lezzet soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.12.2024 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı lezzet arayanlara özel soğan dolması ile geldik. Oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilen soğan dolmasını misafir sofralarına da gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Peki, soğan dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis soğan dolması yapımı...

Nefis lezzet soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Soğan dolması tarifi merak ediliyor. Klasik dolma tariflerinden farklı olan soğan dolması tarifini deneyenler bağımlısı oluyor. İşte en kolay soğan dolması yapımı...

MALZEMELER

  • 8 adet soğan
  • İç harcı için:
  • 500 Gr kıyma
  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 Yemek Kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay bardağı sıvıyağ
  • Tuz, karabiber, pulbiber, toz Biber
  • Sosu için:
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1/2 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı su

TARİF

  • 8 Adet büyük soğanın kabuğunu soy ve orta kısma kadar kesin.
  • Kaynar suda yumşatıp yaprak yaprak alın.
  • İç harcı için soğan dışında kalan tüm malzemeyi karıştırın.
  • İç malzemeyi soğanlara ekleyip sarın. Tencereye dizin.
  • Sosu için, yağları ve salçayı kavurun. Suyunu ekleyin. Kaynayınca ocaktan alın.
  • Hazır olan sosu tencereye ekleyin.
  • 40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

Anahtar Kelimeler:
soğan dolması tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

1000 TL için döve döve öldürdü!

1000 TL için döve döve öldürdü!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı

Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı

Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.