Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 27. günü için iftarda orucunuzu mükemmel brokoli çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği beğendili köfte ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu sodalı peynirli börek ve haydari ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Kemalpaşa tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

500 gr brokoli

2 taze patates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 taze soğan

2 diş sarımsak

5 sıcak su bardağı su ya da tavuk suyu

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle taze soğanları ve sarımsakları temizleyip kıyın. Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Zar şeklinde doğrayıp bir kapta soğuk suda bekletin.

Brokoliyi yıkayıp küçük çiçeklere ayırın. Dereotunu temizleyip ince ince kıyın.

Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğan ve sarımsakları kavurun. Patatesleri süzüp tencerenin içine ilave edin. 1-2 dakika daha kavurun.

Üzerine brokoli, sıcak su ya da tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı ocaktan alın. Blender’le püre haline gelinceye kadar ezin. Servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine dereotu serpiştirin. Taze nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz.

BEĞENDİLİ KÖFTE TARİFİ

350 gr. kıyma

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

3 adet patlıcan

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 yemek kaşığı dolusu beyaz un

1 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı tuz ve baharatlar

100 gr. kaşar peyniri

BEĞENDİLİ KÖFTE YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, baharatlar, tuz, galeta unu ve yumurtayı derin kasede yoğurmaya başlıyoruz. İyice yoğurulan köfteye şekil veriyoruz.

Patlıcanları közlüyoruz. Kabuklarını soyuyoruz. Ve bıçakla dilimliyoruz.

Tereyağını tavaya alıp eritiyoruz. Un ekleyip kavuruyoruz. Hafif kokusu çıkana kadar kavrulan malzemelerin içine soğuk süt ilave edip karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Yoğunlaştığında altını kapatıp doğranmış patlıcanları ekleyip harmanlıyoruz.

Baharat, tuz ve rendelenmiş kaşar peynirini dahil edip karıştırıyoruz ve servis tabağına alıyoruz.

Köfteleri tavada kızartıyoruz. Kızaran köfteleri beğendinin üzerine diziyoruz. Biber ve domatesi közleyip onu da üstüne koyup servis ediyoruz.

SODALI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

4 adet taze yufka

1 kase beyaz peynir

1 şişe maden suyu

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 avuç maydanoz

1 yemek kaşığı çörek otu

SODALI PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI

Derin bir kaseye süt ve yumurta akı ilave edip karıştırıyoruz.

Üzerine maden suyu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.

Büyük borcamın altını yağlayıp yufkayı kırışık şekilde yerleştiriyoruz.

Sostan bir kepçe alıp ıslatıyoruz.

Ardından üstüne yeniden yufka koyuyuoruz.

Tekrar ıslatıp peyniri ufalayarak koyuyoruz.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz koyuyoruz.

Üzerine yeniden yufka sos, tekrar yufka olarak kapatıyoruz.

En üste sos döküp ayırdığımız yumurta sarısını sürüp çörek otu serperek fırına gönderiyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

HAYDARİ TARİFİ

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 dilim beyaz peynir

1 diş sarımsak

HAYDARİ YAPILIŞI

İlk olarak tavaya tereyağını alarak kızdıralım. Bu aşamada cağı çok yüksek ateşte açıp yağı yakmamaya dikkat edelim.

Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur karıştıralım ve ocaktan alalım.

Karıştırma kabına süzme yoğurdu alalım.

Diğer taraftan beyaz peyniri çatalla ezerek ufalayalım, dereotunu ince ince kıyalım.

Süzme yoğurdun üzerine peynir ve dereotunu ilave edelim.

Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuzu ekleyerek karıştıralım.

Haydari mezesini servis tabağına alarak üzerini zeytinyağı ve dereotu ile süsleyelim.

KEMALPAŞA TATLISI

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı margarin

250 gr tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

Hindistan cevizi

KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI