YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

28.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın 27. günü iftar sofrası için aklınızda bugün ne pişirsem sorusu olduğunu eminiz. İftara özel birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan iftar menüsü ile akşam yemeğinde damak çatlatan bir sofra kurabilirsiniz. Geleneksel lezzetlerle süslü bu harika menü için gerekli malzemelerin çoğu muhtemelen mutfağınızda yer alıyordur.

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 27. günü için iftarda orucunuzu mükemmel brokoli çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği beğendili köfte ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu sodalı peynirli börek ve haydari ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Kemalpaşa tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

  • 500 gr brokoli
  • 2 taze patates
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 3 taze soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 5 sıcak su bardağı su ya da tavuk suyu
  • Yarım demet dereotu
  • Tuz
  • Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

  • Öncelikle taze soğanları ve sarımsakları temizleyip kıyın. Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Zar şeklinde doğrayıp bir kapta soğuk suda bekletin.
  • Brokoliyi yıkayıp küçük çiçeklere ayırın. Dereotunu temizleyip ince ince kıyın.
  • Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğan ve sarımsakları kavurun. Patatesleri süzüp tencerenin içine ilave edin. 1-2 dakika daha kavurun.
  • Üzerine brokoli, sıcak su ya da tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Karışımı ocaktan alın. Blender’le püre haline gelinceye kadar ezin. Servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine dereotu serpiştirin. Taze nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz.

iStock-1293786437

BEĞENDİLİ KÖFTE TARİFİ

  • 350 gr. kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • 3 adet patlıcan
  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 1 yemek kaşığı dolusu beyaz un
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 1 çay kaşığı tuz ve baharatlar
  • 100 gr. kaşar peyniri

iStock-682536716

BEĞENDİLİ KÖFTE YAPILIŞI

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, baharatlar, tuz, galeta unu ve yumurtayı derin kasede yoğurmaya başlıyoruz. İyice yoğurulan köfteye şekil veriyoruz.
  • Patlıcanları közlüyoruz. Kabuklarını soyuyoruz. Ve bıçakla dilimliyoruz.
  • Tereyağını tavaya alıp eritiyoruz. Un ekleyip kavuruyoruz. Hafif kokusu çıkana kadar kavrulan malzemelerin içine soğuk süt ilave edip karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Yoğunlaştığında altını kapatıp doğranmış patlıcanları ekleyip harmanlıyoruz.
  • Baharat, tuz ve rendelenmiş kaşar peynirini dahil edip karıştırıyoruz ve servis tabağına alıyoruz.
  • Köfteleri tavada kızartıyoruz. Kızaran köfteleri beğendinin üzerine diziyoruz. Biber ve domatesi közleyip onu da üstüne koyup servis ediyoruz.

SODALI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

  • 4 adet taze yufka
  • 1 kase beyaz peynir
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

SODALI PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI

  • Derin bir kaseye süt ve yumurta akı ilave edip karıştırıyoruz.
  • Üzerine maden suyu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.
  • Büyük borcamın altını yağlayıp yufkayı kırışık şekilde yerleştiriyoruz.
  • Sostan bir kepçe alıp ıslatıyoruz.
  • Ardından üstüne yeniden yufka koyuyuoruz.
  • Tekrar ıslatıp peyniri ufalayarak koyuyoruz.
  • Üzerine ince kıyılmış maydanoz koyuyoruz.
  • Üzerine yeniden yufka sos, tekrar yufka olarak kapatıyoruz.
  • En üste sos döküp ayırdığımız yumurta sarısını sürüp çörek otu serperek fırına gönderiyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

iStock-1320041171

HAYDARİ TARİFİ

  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 tutam dereotu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 1 diş sarımsak

HAYDARİ YAPILIŞI

  • İlk olarak tavaya tereyağını alarak kızdıralım. Bu aşamada cağı çok yüksek ateşte açıp yağı yakmamaya dikkat edelim.
  • Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur karıştıralım ve ocaktan alalım.
  • Karıştırma kabına süzme yoğurdu alalım.
  • Diğer taraftan beyaz peyniri çatalla ezerek ufalayalım, dereotunu ince ince kıyalım.
  • Süzme yoğurdun üzerine peynir ve dereotunu ilave edelim.
  • Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuzu ekleyerek karıştıralım.
  • Haydari mezesini servis tabağına alarak üzerini zeytinyağı ve dereotu ile süsleyelim.

iStock-1390740543

KEMALPAŞA TATLISI

Şerbet için

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

  • 2 su bardağı un
  • Yarım tatlı kaşığı karbonat
  • 2 yumurta
  • 5 yemek kaşığı margarin
  • 250 gr tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

  • Hindistan cevizi

iStock-1055035312

KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI

  • Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın.
  • Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin.
  • 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın.
  • Ortasını havuç şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin.
  • Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun.
  • Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın.
  • Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin.
  • Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.
  • Kevgirle alıp servis tabağına dizin.
  • Soğuyunca rendelenmiş hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?
Bu hileye dikkat! Domuz çıkabilirBu hileye dikkat! Domuz çıkabilir
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

Kiracısının ödediği para gündem oldu!

Kiracısının ödediği para gündem oldu!

Mutlaka deneyin! Çıtır çıtır kadayıf tarifi

Mutlaka deneyin! Çıtır çıtır kadayıf tarifi

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası malzemeleri neler?

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

İlginizi Çekebilir

Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.