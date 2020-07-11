Nefllix’in yeni filmi The Old Guard’ın yıldızı Charlize Theron kimdir? Charlize Theron kaç yaşında? Charlize Theron hayatı

Hollwood’un sarışın bombası Charlize Theron The Old Guard (Eski Muhafız) filmiyle görücüye çıktı. Aksiyon-gerilim türündeki filmin başrolünü üstelenen oyuncu için Netflix üyeleri “Charlize Theron kimdir” sorusuna cevap arıyor. Greg Rucka tarafından yazılan aynı adlı çizgi romandan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Gina Price-Bythewood oturuyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde Netflix’te erişime açılan The Old Guard (Eski Muhafız) sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Charlize Theron’un annesi babasını gözleri önünde öldürdü

Oscar ödüllü güzel yıldız Charlize Theron çocuk yıllarında ailesi içerisinde yaşadığı problemleri tüm samimiyetiyle anlattı. Bir röportajında 15 yaşındayken annesinin onu ve kendisini koruyabilmek adına babasını öldürdüğünü söyleyen Charlize Theron olayı bütün açıklığıyla açıkladı. Babasının hayatı boyunca alkol problemi yaşadığını ifade eden Theron,”Onu hep alkolik olarak hatırlıyorum. Çok umutsuz bir durumdu, aile olarak bunun içine sıkışıp kalmıştık. Çok sağlıksız bir aile hayatımız vardı” dedi. Bir gece babasının yine eve alkollü geldiğini ve kendisini ve annesi Gerda’yı tehdit ettiği söyleyen Theron, “İkimiz de açamaması için kapının arkasında duruyorduk, o da geri adım atıp kapıya üç kez ateş etti. Mermilerin hiçbiri bize gelmedi, mucize gibiydi” diye konuştu. Charlize Theron’un annesi Gerda 1991 yılında eşini öldürdü ancak nefsi müdafaa savunması ile hiçbir ceza almadı.