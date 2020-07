Nefllix’in yeni filmi The Old Guard’ın yıldızı Charlize Theron kimdir? Charlize Theron kaç yaşında? Charlize Theron hayatı

Hollwood’un sarışın bombası Charlize Theron The Old Guard (Eski Muhafız) filmiyle görücüye çıktı. Aksiyon-gerilim türündeki filmin başrolünü üstelenen oyuncu için Netflix üyeleri “Charlize Theron kimdir” sorusuna cevap arıyor. Greg Rucka tarafından yazılan aynı adlı çizgi romandan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Gina Price-Bythewood oturuyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde Netflix’te erişime açılan The Old Guard (Eski Muhafız) sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Charlize Theron kimdir?

The Old Guard (Eski Muhafız) filminde rol alan Charlize Theron 7 Ağustos 1975 Benoni’de doğdu. Charlize Theron yaş olarak 45 yaşındadır. Güzel yıldız bankada bir görevliyle tartışması sırasında menajeri John Corsby tarafından keşfedildi. Charlize Theron bu tesadüften sonra oyunculuk serüvenine ilk adımı attı. Charlize Theron sevgilisi Stuart Townsend ile olan 10 yıllık ilişkisini 2011 yılında sonlandırdı. 2011 yılında Charlize Theron kızı Jackson’ı, 2015 yılında ise kızı August’u evlat edindi. Charlize Theron boy kilo olarak 1.77 metre ve 54 kilodur. Charlize Theron burcu ise Aslan’dır.

Charlize Theron dizi ve filmleri

Charlize Theron filmleri arasında; Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate), Tanrının Eseri Şeytanın Parçası (The Cider House Rules), Cani (Monster), Karşınızda Peter Sellers (The Life and Death of Peter Sellers), Tek Başına (North Country), Tanrının Vadisinde (In the Valley of Elah), Aşk Ateşi (The Burning Plain), Hancock, Yol (The Road), Prometheus ve Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November) yerini alır.