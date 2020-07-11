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Nefllix’in yeni filmi The Old Guard’ın yıldızı Charlize Theron kimdir? Charlize Theron kaç yaşında? Charlize Theron hayatı

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Hollywood’un başarılı isimlerinden biri olan Charlize Theron, Netlix’in son bombası The Old Guard (Eski Muhafız) filminde rol alıyor. The Old Guard (Eski Muhafız) filmindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Charlize Theron çarpıcı hayat hikayesiyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Çocukluğunda yaşadığı travmatik aile hikayesi ve evlat edindiği çocuklarıyla bir anda gündemi belirleyen ünlü oyuncuyu merak edenler araştırmalarını arttırdı.

Nefllix’in yeni filmi The Old Guard’ın yıldızı Charlize Theron kimdir? Charlize Theron kaç yaşında? Charlize Theron hayatı

Hollwood’un sarışın bombası Charlize Theron The Old Guard (Eski Muhafız) filmiyle görücüye çıktı. Aksiyon-gerilim türündeki filmin başrolünü üstelenen oyuncu için Netflix üyeleri “Charlize Theron kimdir” sorusuna cevap arıyor. Greg Rucka tarafından yazılan aynı adlı çizgi romandan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Gina Price-Bythewood oturuyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde Netflix’te erişime açılan The Old Guard (Eski Muhafız) sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Charlize Theron’un annesi babasını gözleri önünde öldürdü

Oscar ödüllü güzel yıldız Charlize Theron çocuk yıllarında ailesi içerisinde yaşadığı problemleri tüm samimiyetiyle anlattı. Bir röportajında 15 yaşındayken annesinin onu ve kendisini koruyabilmek adına babasını öldürdüğünü söyleyen Charlize Theron olayı bütün açıklığıyla açıkladı. Babasının hayatı boyunca alkol problemi yaşadığını ifade eden Theron,”Onu hep alkolik olarak hatırlıyorum. Çok umutsuz bir durumdu, aile olarak bunun içine sıkışıp kalmıştık. Çok sağlıksız bir aile hayatımız vardı” dedi. Bir gece babasının yine eve alkollü geldiğini ve kendisini ve annesi Gerda’yı tehdit ettiği söyleyen Theron, “İkimiz de açamaması için kapının arkasında duruyorduk, o da geri adım atıp kapıya üç kez ateş etti. Mermilerin hiçbiri bize gelmedi, mucize gibiydi” diye konuştu. Charlize Theron’un annesi Gerda 1991 yılında eşini öldürdü ancak nefsi müdafaa savunması ile hiçbir ceza almadı.

Charlize Theron kimdir?

The Old Guard (Eski Muhafız) filminde rol alan Charlize Theron 7 Ağustos 1975 Benoni’de doğdu. Charlize Theron yaş olarak 45 yaşındadır. Güzel yıldız bankada bir görevliyle tartışması sırasında menajeri John Corsby tarafından keşfedildi. Charlize Theron bu tesadüften sonra oyunculuk serüvenine ilk adımı attı. Charlize Theron sevgilisi Stuart Townsend ile olan 10 yıllık ilişkisini 2011 yılında sonlandırdı. 2011 yılında Charlize Theron kızı Jackson’ı, 2015 yılında ise kızı August’u evlat edindi. Charlize Theron boy kilo olarak 1.77 metre ve 54 kilodur. Charlize Theron burcu ise Aslan’dır.

Charlize Theron dizi ve filmleri

Charlize Theron filmleri arasında; Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate), Tanrının Eseri Şeytanın Parçası (The Cider House Rules), Cani (Monster), Karşınızda Peter Sellers (The Life and Death of Peter Sellers), Tek Başına (North Country), Tanrının Vadisinde (In the Valley of Elah), Aşk Ateşi (The Burning Plain), Hancock, Yol (The Road), Prometheus ve Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November) yerini alır.


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