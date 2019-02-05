Nehirde tencereyle güldüren yolculuk

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 23:01 | Son Güncelleme

Hindistan'da nehirde tencere ile ilerlemeye çalışan adamın görüntüleri güldürdü.

Hindistan'ın Meenachil nehrinde dev alüminyum tencere ile gölde ilerlemeye çalışan adam ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
nehir Tencere Hindistan Meenachil nehri

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