Nehirde tencereyle güldüren yolculuk

Hindistan'ın Meenachil nehrinde dev alüminyum tencere ile gölde ilerlemeye çalışan adam ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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