Nehrin ortasında batan bir ev!

İklim krizinin etkilerini artık günlük yaşamın içinde somut olarak hissetmeye başladık. Aşırı yağış veya kuraklık dönemleri ve kentlerdeki altyapının bu aşırılıklar karşısında yetersiz kalması en belirgin işaretlerden biri. Sel felaketleri sıklaşıyor, öte yandan yetkililer suyumuzun ne zamana kadar yeteceğine dair korkutucu istatistikler paylaşıyor. Tarım bu koşullardan en ağır şekilde etkilenirken gıda krizinin de kapıda olduğuna işaret ediliyor. Bugünün çocukları bu gerçekleri göz ardı etmekten çok uzak. İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’in küresel eyleme dönüşen direnişinde bunu en net şekilde gördük. B Corp Summit ve Web Summit etkinliklerinde ise iş dünyasının ve teknoloji dünyasının konuya yaklaşımını yerinden takip ettik. Kendini “iklim ve ekolojik adalet için dünya hükümetlerine karşı şiddet içermeyen isyan” olarak tanımlayan Yokoluş İsyanı tarafından Thames Nehri’nde gerçekleştirilen yerleştirme de son dönemin en çok ses getiren işlerinden.

HÜKÜMET ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion), 10 Kasım’da Thames Nehri’ne bir banliyö evi bıraktı. Ev, İngiltere’nin ikonik iki katlı açılır kapanır köprüsü Tower Bridge (Kule Köprüsü) önünde nehre bırakıldı ve önce yüzdü, ardından batmaya başladı. Aktivist grup, bu batan eylemiyle yükselen deniz seviyelerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca “iklim krizine karşı acil eyleme geçmesi için hükümete gönderilen bir SOS” niteliği taşıyor.