Mynet Trend

Nehrin ortasında batan bir ev!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | Son Güncelleme

Yokoluş İsyanı, Thames Nehri’ne bıraktığı batan ev yerleştirmesiyle, iklim krizi nedeniyle yükselen su seviyelerine ve sel felaketlerine dikkat çekti.

Nehrin ortasında batan bir ev!

İklim krizinin etkilerini artık günlük yaşamın içinde somut olarak hissetmeye başladık. Aşırı yağış veya kuraklık dönemleri ve kentlerdeki altyapının bu aşırılıklar karşısında yetersiz kalması en belirgin işaretlerden biri. Sel felaketleri sıklaşıyor, öte yandan yetkililer suyumuzun ne zamana kadar yeteceğine dair korkutucu istatistikler paylaşıyor. Tarım bu koşullardan en ağır şekilde etkilenirken gıda krizinin de kapıda olduğuna işaret ediliyor. Bugünün çocukları bu gerçekleri göz ardı etmekten çok uzak. İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’in küresel eyleme dönüşen direnişinde bunu en net şekilde gördük. B Corp Summit ve Web Summit etkinliklerinde ise iş dünyasının ve teknoloji dünyasının konuya yaklaşımını yerinden takip ettik. Kendini “iklim ve ekolojik adalet için dünya hükümetlerine karşı şiddet içermeyen isyan” olarak tanımlayan Yokoluş İsyanı tarafından Thames Nehri’nde gerçekleştirilen yerleştirme de son dönemin en çok ses getiren işlerinden.

HÜKÜMET ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion), 10 Kasım’da Thames Nehri’ne bir banliyö evi bıraktı. Ev, İngiltere’nin ikonik iki katlı açılır kapanır köprüsü Tower Bridge (Kule Köprüsü) önünde nehre bırakıldı ve önce yüzdü, ardından batmaya başladı. Aktivist grup, bu batan eylemiyle yükselen deniz seviyelerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca “iklim krizine karşı acil eyleme geçmesi için hükümete gönderilen bir SOS” niteliği taşıyor.

Eylem, şiddetli yağmurların ardından İngiltere genelinde yaklaşık 50 farklı sel uyarısı yapıldığı günlerde gerçekleştirildi. Yakın zamanda Derbyshire ve Yorkshire’da meydana gelen sel felaketine dikkat çeken grup, “Ailelerimiz, evlerimiz ve iş yerlerimiz çok büyük risk altında. İklim krizi kaynaklı seller burada ve dünyada insanların yaşamını mahvederken biz öylece izliyoruz.” dedi.

FELAKETİN CİDDİYETİ HAKKINDA FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİLER

Batan evi inşa eden Katey Burak ve Rob Higgs, yaklaşmakta olan insan yapımı felaketin ciddiyeti hakkında farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Hükümeti ve uzmanları yapılması gereken değişiklikleri yapmaya davet ederken aynı zamanda insanların görsel olarak bağlantı kurabilecekleri bir şey yapmak istemişler.

Yokoluş İsyanı tarafından paylaşılan istatistiklere göre 2100 yılına kadar deniz seviyelerinde 1-5 m arasında yükselme görülecek. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2 metreden daha küçük bir artışa işaret etmişti ancak aktivistlere göre geçmiş değerlendirmelerde iklim değişikliğinin hızı sık sık hafife alındı. Grönland’da saniyede 140.000 ton buz – 200 Thames nehrine eşdeğer – ortadan kayboluyor ve buz tabakalarının 2070’e kadar tahmin edilemeyecek bir oranda eriyeyeceği öngörülüyor.


Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Yaralı antilop, aslanın yanına giderek resmen intihar etti!Yaralı antilop, aslanın yanına giderek resmen intihar etti!
Google'ın Kanada'da kurmak istediği akıllı kente yeşil ışıkGoogle'ın Kanada'da kurmak istediği akıllı kente yeşil ışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yokoluş İsyanı Thames Nehri iklim krizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Fayton yasağı başladı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Fayton yasağı başladı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
butun avrupalı gavurlar böyle sulara gömülsün Allah cezalarını verecek inşalah
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balat'ta takip ettiği kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İğrenç olayda flaş gelişme!

Konya'da tedirgin eden olay! Obruk sayısı 350'ye ulaştı

Gün geçtikçe sayısı artıyor! 350'ye ulaştı

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Balat'taki sapık yakalandı

Balat'taki sapık yakalandı

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.