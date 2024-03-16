Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna bomba yanıt: "Benim de..."

Son olarak 'Zaferin Rengi' adlı sinema filminde kamera karşısına geçen Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda görüntülendi.

Sevenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan İşler, basın mensupları ile de sohbet etti. Yeni projesinden bahseden İşler, "Yeni hazırlık yaptığım bazı projeler var. Bakacağız, bazı projeler olabilir" dedi.

"KEYFİN RACONU OLMAZ"

Son dönemde gündemde olan erkeklerin oje sürmesi tartışmaları üzerine sorulan soruya yanıt veren Nejat İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" ifadelerini kullandı.

Erkeklerin etek giymesi hakkında sorulan soruya da yanıt veren oyuncu, "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.







