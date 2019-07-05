Nejat İşler, Gümüşlükspor için yeniden kolları sıvadı

Gümüşlükspor Onursal Başkanı ünlü oyuncu Nejat İşler de, toplantıya katılarak taleplerini dile getirdi. Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Turgay Kaya, Önder Batmaz, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2. Başkanı Sayim Keskin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, Belediye Meclis Üyelerinden oluşan Spor Komisyonu, bazı spor branşlarının federasyon il temsilcileri, Bodrum’da faaliyet gösteren kulüplerin başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da 92 adet spor kulübü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Öncelikle, seçimden sonra gördük ki, Bodrum’da spor konusunda özellikle de belediyemizde belli bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını tek taraflı değil de paydaşlarımızla birlikte gidermek için böyle bir toplantı yapmaya karar verdik. Bu birlikteliğin amacı, Bodrum’da sporun geleceğini tartışmak, kulüplerin sorunlarını birinci ağızdan dinlemek, sorunlara hep birlikte çözüm aramak, belediye ile kulüplerin ilişkilerini düzenlemek ve en önemlisi de Bodrum’da spor konusunda bir strateji oluşturmak. Biz şimdi belediyemizin 5 yıllık stratejisini ve bütçesini hazırlıyoruz ve bunun içine insan hayatını için önemli yer tutan sporu da planlarımıza dahil edeceğiz. Bundan önce kulüplerimize hep adaletsiz bir destek dağılımı olmuş. Adamı olan gelmiş istemiş ne gerekiyorsa verilmiş ama belediyeye gelemeyen kulüpte hiç destek almamış. Biz herkese eşit ve adil bir yaklaşım içinde olacağız. Bütçemizi sağladığımız mali disiplin sayesinde yeni yeni toparlıyoruz. Sadece 2018 yılında spor için belediyemizin kasasından 2 milyon 629 bin 934 lira olarak görülüyor. Bodrumspor bizim için çok önemli, takımın bulunduğu noktadan bir alt lige düşmemesi için el birliği ile çalışıp destek olacağız. Elbette spor bütçemizden en büyük payı da Bodrumspor’a ayıracağız. Bu konuda mahalle takımlarımıza karşıda duygusal yaklaşamayız.”

Bodrum’da en önemli sorunun tesisleşmede olduğunu belirten Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti: “Yaptığımız incelemelerde gördük ki, en büyük sıkıntı tesisleşmede. Gerek belediyemiz, gerek büyükşehir belediyemiz gerekse de gençlik ve spor müdürlüğümüz tesislerinde Bodrum’un bugünkü ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeyde tesisleşme yok maalesef. Bodrum iklim açısından çok uygun biliyorsunuz, açık havada yapılan sporlarımız için çok çok büyük bütçelerle yapılacak işlere ihtiyaç yok ama butik, ihtiyacı karşılayacak, hemen ulaşılabilecek tesislere ihtiyaç var.” Bodrum’daki çocuk nüfusunun arttığına ve bu çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ahmet Aras sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bodrum’da 25 bin civarında ilk-orta ve lise düzeyinde öğrencimiz var ve çocuk sayısı gün geçtikçe artmakta. O yüzden o çocuklarımızı sporla tanıştırmak bizim birinci görevimiz. Gençlerimizin spora kazandırılması konusunda sonuna kadar destek vereceğiz. Mevcut kulüplerimizin de destekleriyle çocuklarımızı sporla buluşturup alt yapı konusunda da çalışmaların arttırılması gerekir. Özellikle bireysel sporlarda, maddi imkanı iyi olmayan ailelerin çocukları için, kulüplerden belli sayıda öğrencinin burslu olarak sporla buluşmalarını sağlamamız lazım.”

Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla’da 4 mevsim turizm 4 mevsim spor parolası ile çalışmalarını sürdürdüklerini bu çalışmaların en başında ise tesisleşme projeleri olduğunu belirtti. Bodrum’da gerçekleşecek olan Spor çalıştayı öncesi yapılan geniş katılımlı toplantıda yer alan Belediye Spor Komisyonu ise son 3 aydır sürdürdükleri çalışmalardan ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahsetti. Komisyon adına konuşan Meclis Üyesi Tamer Mandelinci, önümüzdeki dönemlerde Bodrum’da plaj futbol ve voleybol turnuvaları ile offshore yarışlarının yapılması için görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Konuşmaların tamamlanmasını ardından, federasyon il temsilcileri, kulüp başkanları ve antrenörlerin talep, şikayet ve önerileri dinlendi. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin selamı ileterek söz alan Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, sporun kültür yönünün de ele alınması gerektiğine ifade ederek şunları söyledi: “En çok lisanslı sporcuya sahip federasyonlarından biriyiz. Bu anlamda Türkiye’nin pek çok şehrinden sporcularımızın Bodrum’u görmesini istiyorum ben. Mesela Sivas’tan miniklerimiz turnuva için Bodrum’a gelip sarnıçları, kaleyi, yeşili, maviyi görmeli burayı tanımalılar sadece televizyonda gördükleriyle kalmamalı.”