MAGAZİN

Nejat işler saldırıya uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 01:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı iddia edildi.

Nejat işler saldırıya uğradı

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler'in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İşler'in yanına gelen kadın bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Ayakta tedavi edilen İşler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay olduEbru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay oldu
Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan SöylüyorKöşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nejat işler saldırı Bodrum

En Çok Okunan Haberler

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay oldu

Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay oldu

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Izabel Goulart’tan seksi şov!

Izabel Goulart’tan seksi şov!

Ozan Güven'den Cem Yılmaz'a soğuk espri

Ozan Güven'den Cem Yılmaz'a soğuk espri

Bakın Kerimcan mafyaya hangi ünlüyü şikayet etmiş!

Bakın Kerimcan mafyaya hangi ünlüyü şikayet etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.