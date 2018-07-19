Nejat işler saldırıya uğradı

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler'in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İşler'in yanına gelen kadın bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Ayakta tedavi edilen İşler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

