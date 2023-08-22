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Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın cesur sahneleri gündem oldu! Yatağa uzanıp müstehcen pozlar verdi! Eleştiri yağdı

22.08.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı Kötü Adamın 10 Günü filmindeki cesur sahneler çok konuşuldu. 18 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanan filme Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın yatak sahnesi damga vurdu. Genç oyuncu İlayda Akdoğan'ın Nejat işler'e müstehcen pozlar verdiği sahnede sosyal medyada gündem oldu.

Netflix, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, ilk filmi beğeni toplayan üçlemenin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü’nü 18 Ağustos'ta yayınladı. Büyük bir heyecanla beklenen filme Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın cesur sahneleri damga vurdu.

Başrolünde Nejat İşler’in bulunduğu oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Hazal Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu
ve Kadir Çermik gibi isimlerin yer aldığı filmdeki sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

sevişme 3

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Akdoğan'ın Nejat işler'e müstehcen pozlar verdiği sahneye de yorum yağdı. Film eleştiri yağmuruna tutuldu.

sevişme 2

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın sahneleri için; 'Hiç olmamış', 'Erotik filme dönmüş', 'Adam kaç yaşında kız kaç yaşında', 'Bazı sahneleri hiç yakıştıramadım' gibi yorumlar yapıldı.

sevişme 1

İlayda Akdoğan 21 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kariyerine 2004 yılında altı yaşında En İyi Arkadaşım adlı bir çocuk şovunda yer alarak başladı ve "Seda" karakterini canlandırdı.

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2005 yılında Afacanlar Kampı dizisinde yer aldı. 2007 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Bez Bebek dizisinde rol aldı ve "Gülay" karakterini canlandırdı.

poz 2

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