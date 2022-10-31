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Nem eş anlamlısı nedir? Nem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tarihi boyunca birçok topluma ev sahipliği yapmıştır. Birçok topluma yapılan bu ev sahipliği Türkçenin diğer dillerle olan etkileşimini büyük ölçüde güçlendirmiştir. Birçok kelime başka dillerden dilimize entegre edilmiştir. Nem sözcüğü de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Nem sözcüğünün kökü de Farsçadan gelmektedir. Peki, nem kelimesinin eş anlamlısı nedir, cümle içinde nem yerine nasıl kullanılır?

Nem eş anlamlısı nedir? Nem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nem kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kökünün Farçaya dayandığını görmekteyiz. Tarihte nem sözcüğü ile ilgili bilinen en eski yazılı kaynak 1300'lü yıllarda olduğu düşünülmektedir. Nem sözcüğü Farsçadan nam kelimesi ile "yaş, yaşlık" anlamını taşıyarak dilimizde nem olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumunda nem sözcüğünün iki temel anlamı bulunmaktadır:

  • Su buharı
  • Rutubet, hafif ıslaklık
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Nem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapı olarak çok zengin ve tarihi olan bir dile sahip olduğumuz için çoğu zaman farkında olmadan aynı konuyu ifade ederken cümle içerisinde eş anlamlı sözcükleri oldukça fazla kullanırız. Nem kelimesinin birden fazla anlamının olmasının yanı sıra nemin eş anlamlısı olan birden fazla kelime de vardır. Nem sözcüğünün farklı anlamlarının olmasından dolayı eş anlamlı kelimeleri kullanılırken hangi anlamlarda kullanıldığını kontrol etmekte fayda vardır. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler deriz. Bunların yaygın örneklerinden bir tanesi de nem sözcüğüdür. Cümle içerisinde nem sözcüğünün yerine kullanıldığı ya da belirtilmek istenen anlamına göre sıklıkla yaş sözcüğü de karşımıza çıkabilir. Nem eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Rutubet
  • Gönen
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Nemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Kullanım yerlerine bağlı olarak aynı cümle içerisinde nem sözcüğünün yerine eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. Nemin eş anlamlısı kelimelerle örnekler:

  • Bugün hava çok rutubetli, camları ıslak bir bezle silelim.
  • Duvarlardaki rutubet lekesini nemli bir havlu ile temizleyelim.
  • Karanlıkta durduğumuz odada hiçbir şey göremesek bile gönenin o tatsız kokusunu alabiliyorduk.
  • Rutubetin etkisiyle kemikleri ağrımaya başlamıştı.
  • Sahildeki gönen oranı bugün yüksekti.
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