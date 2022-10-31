Nem eş anlamlısı nedir? Nem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nem kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kökünün Farçaya dayandığını görmekteyiz. Tarihte nem sözcüğü ile ilgili bilinen en eski yazılı kaynak 1300'lü yıllarda olduğu düşünülmektedir. Nem sözcüğü Farsçadan nam kelimesi ile "yaş, yaşlık" anlamını taşıyarak dilimizde nem olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumunda nem sözcüğünün iki temel anlamı bulunmaktadır:

Su buharı

Rutubet, hafif ıslaklık

Nem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapı olarak çok zengin ve tarihi olan bir dile sahip olduğumuz için çoğu zaman farkında olmadan aynı konuyu ifade ederken cümle içerisinde eş anlamlı sözcükleri oldukça fazla kullanırız. Nem kelimesinin birden fazla anlamının olmasının yanı sıra nemin eş anlamlısı olan birden fazla kelime de vardır. Nem sözcüğünün farklı anlamlarının olmasından dolayı eş anlamlı kelimeleri kullanılırken hangi anlamlarda kullanıldığını kontrol etmekte fayda vardır. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler deriz. Bunların yaygın örneklerinden bir tanesi de nem sözcüğüdür. Cümle içerisinde nem sözcüğünün yerine kullanıldığı ya da belirtilmek istenen anlamına göre sıklıkla yaş sözcüğü de karşımıza çıkabilir. Nem eş anlamlısı olan kelimeler:

Rutubet

Gönen

Nemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Kullanım yerlerine bağlı olarak aynı cümle içerisinde nem sözcüğünün yerine eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. Nemin eş anlamlısı kelimelerle örnekler: