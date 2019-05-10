Nemse böreği tarifi! Tüm detaylarıyla nemse böreği nasıl yapılır?

Ramazan ayında yemeklere her zamankinden daha fazla özenir, güzel bir başlangıç yaparak orucu sonlandırmak isteriz. Biz de iftar sofralarınızı lezzetlendirmek için Osmanlı'nın özel tariflerinden biri olan nemse böreğinin yapılışını sizlerle paylaşacağız.

Nemse böreği nasıl yapılır?

Nemse böreği malzemeleri:

2,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 tutam kabartma tozu

Göz kararı tuz

İç harcı:

300 gram beyaz peynir

1/2 demet maydanoz

1 adet yumurtanın beyazı

Üzeri için:

Bir adet yumurtanın sarısı

Nemse böreği yapılışı:

Unu, yoğurdu, sıvı yağı, kabartma tozunu, suyu ve tuzu derin bir kaba alıp hamur kıvamına getirene kadar yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edince yoğurma işlemini sonlandırın ve hamuru 20 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açmaya başlayın. Yufkadan biraz fazla kalın bırakmaya özen gösterin.

Açtığınız hamurdan su bardağının ağız kısmıyla halkalar elde edin.

İncecik kıydığınız maydanoz, peynir ve yumurta akını karıştırın.

Halka hamurların içine hazırladığınız iç harçtan koyun. Ardından hamuru ikiye katlayıp yarım ay şekli verin.

Tüm halkalar için aynı işlemi yaptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.

Hazırladığınız nemse böreklerini dilerseniz kızgın yağda kızartabilirsiniz.

Nemse böreğinin Osmanlı'da yeri

Nemse böreği Osmanlı mutfağında sıklıkla tercih edilen bir ara sıcaktı. Nemse böreğinin yapılışı kolay ve lezzetli olmasıyla sizler de tercih edebilirsiniz. İftar sofralarınızı süsleyen nemse böreğinin iç harcını dilediğiniz gibi değiştirmeniz de mümkün.



