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  4. Nepal’de uçak kazası! Düşen uçağın enkazından ilk fotoğraf

Nepal’de uçak kazası! Düşen uçağın enkazından ilk fotoğraf

30.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarından kötü haber geldi. Mustang bölgesine düşen uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 8 kişiden hiçbir iz olmaması ise dikkat çekerken, kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Nepal’de uçak kazası! Düşen uçağın enkazından ilk fotoğraf

Nepal’de dün Tara Air’e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

MUSTANG BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal’in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

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Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, “Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

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Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Uçaktaki 22 kişiden 4’ünün Hindistan, 2’sinin Alman ve 16’sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Nepal
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