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‘Nerede kaldı o eski bayramlar’ dedirtecek Osmanlı Devleti’nde uygulanan bayram gelenekleri

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı olarak isimlendirilen Ramazan ayının bitimiyle birlikte bayram coşkusu yerleşmeye başladı. Koronavirüs pandemisi kapsamında kısıtlamalarla geçecek olan 2021 yılı Ramazan Bayramı’nın gelenekleri evlerde yaşatılacak. Ramazan bayramı önceden nasıl kutlanıyordu? Kültür ve geleneklerimizin çoğunun dayandığı Osmanlı dönemindeki bayram gelenekleri nelerdi?

‘Nerede kaldı o eski bayramlar’ dedirtecek Osmanlı Devleti’nde uygulanan bayram gelenekleri

Osmanlı Devleti döneminde bayram büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. İhtiyaç sahiplerine destek verildiği bayram günleri birlik ve beraberlik içinde geçiyordu. İşte tarihe damga vuran imparatorluklardan biri olan Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ulaşan bayram geleneklerini sizler için araştırdık.

BAYRAM 15 GÜN ÖNCEDEN BAŞLIYORDU

Osmanlı döneminde Ramazan Bayramı “Iyd-i Said Fıt” olarak isimlendiriliyordu. Bayramın 15 gün öncesinde eğlence için hazırlıklar başlıyordu.

KIYAFETLER DİKİLİYORDU

Osmanlı döneminde hazır giyim ürünleri yoktu. Bu nedenle halk evlerinde kendi imkanlarıyla ya da terzilere giderek yeni kıyafetlere sahip oluyordu. Bayramın en güzel yanı yeni kıyafetlerin giyilmesiydi. Bayram hazırlıkları kapsamında terzilerde ve evlerde hummalı bir çalışma başlatılıyordu.

ÇOCUKLAR SEVİNDİRİLİYORDU

Bayramlar aslında çocukların daha coşkuyla yaklaştığı özel günlerdi. Bu yüzden maddi durumları nedeniyle çocuklarına kıyafet diktiremeyecek aileler için özel bir gelenek geliştirildi. Durumu iyi olanlar, kendi çocuklarının yanı sıra başka çocuklara da bayramlık diktirirdi.

TOP ATIŞLARI

Arefe günü ikindinden itibaren hem Ramazan hem de Kurban bayramının son gününe kadar top atışları yapılırdı. Toplar genellikle tersaneden ateşlenirdi.

ÇALIŞANLARA HEDİYE DAĞITILIRDI

Sarayda bayram kutlamaları sabah namazının hemen sonrasında başlıyordu. Sabah namazının ardından saray ahalisi kendi arasında bayramlaşıyordu. Bayram namazının ardından ise saray çalışanlarına hediye dağıtılıyordu.

PANAYIR KURULUYORDU

Bayram günlerinde Sultanahmet Meydanı’nda panayır kuruluyordu. Halk bu panayır sayesinde o dönemde padişah olan ismi görme şansına sahip oluyordu. Panayırda oyuncakçılar, şerbetçiler ve yiyecek tezgahları bulunuyordu. Panayırda pişen yemeklerden herkesin yiyebilmesi için maddi durumu iyi olanlar ceplerinden masrafları karşılıyordu.

KÜSLER BARIŞIRDI

Bayramda küslerin barışması en büyük adetlerden biriydi. Küs olan taraflar bir araya gelerek sorunlarını çözmek için adım atıyordu.

ÖNCE ŞEKER SONRA KAHVE

Misafirlik ve ziyaretler bayramın beraberlik göstergesi olan detaylardı. Misafir ziyaretlerinde ev sahibi konuklarına önce şeker ardından da sade kahve ikram ederdi.

KIYMET SIRASI

Bayramlaşmak için yapılan ziyaretlerde ise ev sahibinin aileye yakınlığı önemliydi. Çünkü ziyaretler kıymet sırasına göre planlanıyordu.

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Ramazan
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