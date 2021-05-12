‘Nerede kaldı o eski bayramlar’ dedirtecek Osmanlı Devleti’nde uygulanan bayram gelenekleri

Osmanlı Devleti döneminde bayram büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. İhtiyaç sahiplerine destek verildiği bayram günleri birlik ve beraberlik içinde geçiyordu. İşte tarihe damga vuran imparatorluklardan biri olan Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ulaşan bayram geleneklerini sizler için araştırdık.

BAYRAM 15 GÜN ÖNCEDEN BAŞLIYORDU

Osmanlı döneminde Ramazan Bayramı “Iyd-i Said Fıt” olarak isimlendiriliyordu. Bayramın 15 gün öncesinde eğlence için hazırlıklar başlıyordu.

KIYAFETLER DİKİLİYORDU

Osmanlı döneminde hazır giyim ürünleri yoktu. Bu nedenle halk evlerinde kendi imkanlarıyla ya da terzilere giderek yeni kıyafetlere sahip oluyordu. Bayramın en güzel yanı yeni kıyafetlerin giyilmesiydi. Bayram hazırlıkları kapsamında terzilerde ve evlerde hummalı bir çalışma başlatılıyordu.

ÇOCUKLAR SEVİNDİRİLİYORDU

Bayramlar aslında çocukların daha coşkuyla yaklaştığı özel günlerdi. Bu yüzden maddi durumları nedeniyle çocuklarına kıyafet diktiremeyecek aileler için özel bir gelenek geliştirildi. Durumu iyi olanlar, kendi çocuklarının yanı sıra başka çocuklara da bayramlık diktirirdi.