Neredeyse 4 milyon takipçisi olan fenomen, banyo suyunu satışa çıkardı!

20 yaşındaki İngiliz Belle Delphine, kendini 'Oyuncu kız' ve cosplay hayranı olarak tanımlıyor.

Sosyal medya hesabından cesur cosplay resimleri paylaşarak yaklaşık 4 milyon takipçiye ulaşan ve Instagram fenomeni olan bu genç kız çok ilginç bir girişime el attı.

24 sterline kendi banyo suyunu şişeleyip satışa çıkardı. Evet, yanlış duymadınız kendi yıkandığı banyo suyunu satmaya başladı.

İlginç fenomen Belle Delphine, 'Gamer Kız Banyo Suyu'nun satışa çıktığını salı günü Instagram hesabından duyurdu.

Sadece iki gün sonra, ürünün satıldığı sitede, 'stokta kalmadı' yazısı belirdi. Banyo suyunun depolarda da tükendiği belirtildi.

Banyo suyunun üzerine ise şu uyarı yazıldı: 'Ben banyoda oynarken şişelendi. Bu gerçekten banyo suyudur. Uyarı: Bu su içmek için değildir ve sadece duygusal amaçlar için kullanılmalıdır.'



