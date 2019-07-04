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Neredeyse 4 milyon takipçisi olan fenomen, banyo suyunu satışa çıkardı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

İnanılmaz olay! Pembe saçlı 'oyuncu kız', susamış takipçilerine 24 sterlin karşılığında kendi banyo suyunu satıyor. Daha ilginciyse banyo suyu satışa çıktıktan iki gün sonra tükendi.

Neredeyse 4 milyon takipçisi olan fenomen, banyo suyunu satışa çıkardı!

20 yaşındaki İngiliz Belle Delphine, kendini 'Oyuncu kız' ve cosplay hayranı olarak tanımlıyor.

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Sosyal medya hesabından cesur cosplay resimleri paylaşarak yaklaşık 4 milyon takipçiye ulaşan ve Instagram fenomeni olan bu genç kız çok ilginç bir girişime el attı.

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24 sterline kendi banyo suyunu şişeleyip satışa çıkardı. Evet, yanlış duymadınız kendi yıkandığı banyo suyunu satmaya başladı.

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İlginç fenomen Belle Delphine, 'Gamer Kız Banyo Suyu'nun satışa çıktığını salı günü Instagram hesabından duyurdu.

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Sadece iki gün sonra, ürünün satıldığı sitede, 'stokta kalmadı' yazısı belirdi. Banyo suyunun depolarda da tükendiği belirtildi.

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Banyo suyunun üzerine ise şu uyarı yazıldı: 'Ben banyoda oynarken şişelendi. Bu gerçekten banyo suyudur. Uyarı: Bu su içmek için değildir ve sadece duygusal amaçlar için kullanılmalıdır.'

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