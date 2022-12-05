Neredeyse bir bacağını kaybedecekti! Timsah tarafından saldırıya uğradı... Bir saat sonra bardaydı

Kyle Hutchinson'ın Cumartesi günü birkaç arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Yanlışlıkla bir su birikintisine basan ve ani ve yakıcı bir acı hissettiğini anlatan genç adam, su birikintisinin sığ olacağını düşündüğünü, ancak aslında 1,5 metrelik yavru bir tuzlu su timsahını barındıran derin bir çukur olduğunu söyledi.

TEDAVİ EDİLDİ

Saldırıyla birlikte kendinden geçen Hutchinson, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Onu güvenliğe ulaştıran dostları, aldığı yaraları göz önünde bulundurarak, yalnızca birkaç saat sonra onu yerel bir barda bira içip eğlenirken görmeyi beklemiyordu. Ama yaşanan bu oldu.

''KLASİK KİMBERLEY''

Saldırıdan sadece iki saat sonra, Hutchinson mutlu bir şekilde hikayesini barın müdavimleriyle paylaşıyordu. Hatta bacağı sargılı bir şekilde baş parmağını kaldırarak poz verdiği bir fotoğrafının altına "Dereden hastaneye, sonra da bara. Klasik Kimberley.” diye yazıldı.

