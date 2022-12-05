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Neredeyse bir bacağını kaybedecekti! Timsah tarafından saldırıya uğradı... Bir saat sonra bardaydı

05.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Avustralya'da yaşayan talihsiz bir adam, Kimberley Bölgesi'ndeki Buttons Crossing, Kununurra yakınlarında korkunç bir saldırıya uğradı. 1.5 metrelik bir timsah tarafından yakalanan ve sağ kaval kemiğinde üç derin sıyrıkla hızla tedavi altına alınan Kyle Hutchinson, birkaç saat sonra bir barda bira içerken görülünce herkesi şoke etti.

Neredeyse bir bacağını kaybedecekti! Timsah tarafından saldırıya uğradı... Bir saat sonra bardaydı

Kyle Hutchinson'ın Cumartesi günü birkaç arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Yanlışlıkla bir su birikintisine basan ve ani ve yakıcı bir acı hissettiğini anlatan genç adam, su birikintisinin sığ olacağını düşündüğünü, ancak aslında 1,5 metrelik yavru bir tuzlu su timsahını barındıran derin bir çukur olduğunu söyledi.

TEDAVİ EDİLDİ

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Saldırıyla birlikte kendinden geçen Hutchinson, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Onu güvenliğe ulaştıran dostları, aldığı yaraları göz önünde bulundurarak, yalnızca birkaç saat sonra onu yerel bir barda bira içip eğlenirken görmeyi beklemiyordu. Ama yaşanan bu oldu.

''KLASİK KİMBERLEY''

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Saldırıdan sadece iki saat sonra, Hutchinson mutlu bir şekilde hikayesini barın müdavimleriyle paylaşıyordu. Hatta bacağı sargılı bir şekilde baş parmağını kaldırarak poz verdiği bir fotoğrafının altına "Dereden hastaneye, sonra da bara. Klasik Kimberley.” diye yazıldı.

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Avustralya timsah

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