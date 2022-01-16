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Neşeli Günler filminde, Hababam Sınıfı film serisinde hangi karakteri canlandıran bir oyuncu yer almamıştır?

16.01.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kim Milyoner Olmak İster?' programında yarışmacıya yöneltilen, 'Neşeli Günler adlı Yeşilçam filminde, Hababam Sınıfı film serisinde hangi karakteri canlandıran bir oyuncu yer almamıştır?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Neşeli Günler filminde, Hababam Sınıfı film serisinde hangi karakteri canlandıran bir oyuncu yer almamıştır?

Neşeli Günler adlı Yeşilçam filminde, Hababam Sınıfı film serisinde hangi karakteri canlandıran bir oyuncu yer almamıştır?

A) Domdom Ali

B) Tulum Hayri

C) Hayta İsmail

D) Badi Ekrem

Doğru cevap: B seçeneği


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