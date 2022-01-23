Neşeli Günler nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan Neşeli Günler filminin senaryosunu Sadık Şendil kaleme almıştır. Sevilen filmin yönetmenliğini Orhan Aksoy yapmış ve yapımcılığını ise Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Peki Neşeli Günler nerede çekildi?

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin sahnelerinin pek çoğu İstanbul’da çekilmiştir. Akıllarda yer eden ve sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikah Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Filmde Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Seneler sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Fakat senelerdir anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.



