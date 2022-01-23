Neşeli Günler nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan Neşeli Günler filminin senaryosunu Sadık Şendil kaleme almıştır. Sevilen filmin yönetmenliğini Orhan Aksoy yapmış ve yapımcılığını ise Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Peki Neşeli Günler nerede çekildi?
Neşeli Günler filminin sahnelerinin pek çoğu İstanbul’da çekilmiştir. Akıllarda yer eden ve sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir.
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikah Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Filmde Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Seneler sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Fakat senelerdir anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
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