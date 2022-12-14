Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için karar çıktı! Vizyona girmeyecek

Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için karar çıktı! Vizyona girmeyecek

14.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için mahkeme kararını verdi. "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ın filminin yayınlanmasına 2 gün kala mahkemeden ret kararı geldi.

Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için karar çıktı! Vizyona girmeyecek

16 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak Neşet Ertaş filminin vizyona girmeyeceğini duyuran Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, "Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

“NE AİLENİN NE DE NEŞET ERTAŞ’IN İZNİ YOK"

2

Avukat Çapkın daha önce yaptığı açıklamada, iki imza alınması sonucu Ertaş’ın eserlerinin kullanıma açıldığını ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını söyleyerek, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş’ın verdiği bir izin yok. Ertaş’ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" demişti.

Filmin vizyona girmemesi ile ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma günü görülecek.(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse onları durduramadı! “William’ı korumak için...”Kimse onları durduramadı! “William’ı korumak için...”
Ülkesine bikinili pozuyla destek verdi! Beğeni butonu çöktüÜlkesine bikinili pozuyla destek verdi! Beğeni butonu çöktü
Dağ aslanını evine girdi! Köpeğini boğazlayıp sürüklerken...Dağ aslanını evine girdi! Köpeğini boğazlayıp sürüklerken...
Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş Garip Bülbül: Neşet Ertaş filmi

En Çok Okunan Trend Haberler

Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Öğrencisine verdiği ödevin içine üstsüz fotoğraflarını ekledi!

Öğrencisine verdiği ödevin içine üstsüz fotoğraflarını ekledi!

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.