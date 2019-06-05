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Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk ilk defa bu kadar net görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ortaya çıktı. Fotoğrafçı doğasever Şevket Gültekin gece vakti karşısına çıkan porsukla çocuğu gibi konuşarak, sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği(IUCN) tarafından kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen Köyü'nde görüldü. Bölgede uzun yıllardır doğa turları yapan fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülenen sevimli porsuk şaşkın hareketleriyle kameralara yakalandı.

Porsukla çocuğuymuş gibi konuşarak; "Yavrum, oğlum" diyerek seven Gültekin, "Toybelen Köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık. Bölgemizde bu tür canlıların yaşadığını bilmek, yakından görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu hayvanların korunması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan porsuk

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