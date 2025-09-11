Nesli tükenme tehlikesinde! Bu çiçeği koparmanın cezası cep yakıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilleri süsleyen kum zambakları (Pancratium maritimum) yeniden çiçeklenme dönemine girdi. Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Çinbilgel, bu nadir bitkinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Nergisgiller ailesine ait olan ve soğanlı yapısıyla dikkat çeken kum zambaklarının, gösterişli ve hoş kokulu çiçekleriyle öne çıktığını belirten Çinbilgel, şu ifadeleri kullandı: “Kum zambakları farmakoloji ve tekstil alanında çeşitli kullanım imkânlarına sahip, gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki. Ancak bilinçsiz koparma, soğanlarının sökülmesi, yoğun yapılaşma ve turizm baskısı nedeniyle ciddi tehdit altında.”

Doç. Dr. Çinbilgel, kum zambaklarının korunması için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle çalışmaların sürdüğünü aktardı. Önümüzdeki dönemde Akdeniz kıyılarında bu endemik bitkiye yönelik yeni araştırmaların yapılacağını da söyledi.

KOPARMANIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Türk mevzuatında yaptırımların açıkça tanımlandığını hatırlatan Çinbilgel, “Kum zambaklarını koparmak veya ticari amaçla satmak bu yıl itibarıyla 557 bin 212 TL idari para cezası gerektiriyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.