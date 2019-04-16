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Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı köpeklere parçalattılar!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’da vicdansızlar, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatarak işkence etti.

Adıyaman’da hayvan severleri ayağa kaldıracak bir olay yaşandı. Uluslar arası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlana Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç Köyü Kargalı Mevki'inde 5 kişi köpekleri saldırtarak öldürdü.

Nesli tükenmekte olan çizgli sırtlanı mağarasında sıkıştıran kişiler 4 çoban köpeğini çizgili sırtlana saldırttı. Çizgili sırtlana saldıran köpekler hayvanı parça parça ederek kanlar içerisinde bıraktı.

Köpekleri sırtlana saldırması için kışkırtan kişiler bununla da kalmayıp, işkenceden duydukları zevki sözleriyle dile getirdiler. İçlerinden birisi köpeklerin parçaladığı sırtlanın kafasına sopa ile vurarak sırtlana hiç acımadı.

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Konuyla ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma harekete geçti.

Sırtlanın ölümüne neden olan 5 kişinin kimlik tespitlerinin yapılarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
çizgili sırtlan Adıyaman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SIRTLAN ZARAR KIMIYDI İNSANLAR KADAR
Size Hayvan desem hayvanlara haksızlık olur siz bu dünyada nefes almayı bile haketmeyen mahluklarsınız. Biraz vicdan be biraz vicdan çok mu zor !
en büyğk hayvan insan
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