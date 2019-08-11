Neslihan Atagül ağacı çıktı, meyve topladı

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu tatilin tadını çıkarıyor.

Uzun zamandır eşi Mustafa Avkıran ile karavan tatilinde olan Övül Avkıran, İstanbul'daki evlerinin bahçesini Kadir-Neslihan Doğulu çiftine emanet etti. Avkıran çiftinin bahçesiyle ilgilenen Doğulu çifti, yetişen mahsulleri de toplamayı ihmal etmedi.

Ağaca çıkıp erik, dut toplayan Neslihan Atagül, organik meyvelerle konserve yaptı. Övül Avkıran, Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Bahçemiz, meyve ağaçlarımız sahipsiz kalmadı. Çok seviniyorum. Komşuda pişer bize de düşer. Güzel, yetenekli, bir de becerikli... Marmelatlar şahane' mesajıyla paylaştı.



