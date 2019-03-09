Neslihan Atagül Cengiz Kurtoğlu ile kendinden geçti!

Ekranların aranılan yüzü Neslihan Atagül, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Hain Geceler' parçasını söylerken arkadaşının kamerasına yakalandı.
ŞARKIYA EŞLİK ETTİ
Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, tam bir arabesk müziği tutkunu çıktı. Güzel oyuncu, bir arkadaşıyla yolculuk yaptığı sırada Cengiz Kurtoğlu'nun sevilen parçası 'Hain Geceler' şarkısına eşlik etti. Şarkıyla kendiden geçen Atagül, o sırada arkadaşının kamerasına yakalandı.
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