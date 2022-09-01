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Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

01.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yıllarca rol aldığı dizi ve film projeleri sayesinde ekranların tanınan ve aranan yüzlerinden biri oldu. Yaprak Dökümü dizisindeki Deniz rolüyle dikkat çeken Atagül, asıl çıkışını Burak Özçivit ile başrolü paylaştığı Kara Sevda dizisi ile yaptı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Atagül'ün erkek kardeşiyle benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Kara Sevda dizisiyle beğenileri toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Sefir'in Kızı dizisini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Atagül, son zamanların gözde oyuncularından biri. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bu defa ailesiyle gündeme geldi.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

KARDEŞİNİN KOPYASI ÇIKTI!

Neslihan Atagül'ün, İlkay Atagül adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Atagül ile kardeşinin benzerliği görenleri şaşırttı. İkilinin sosyal medyada, beraber pek fotoğrafı bulunmaması ise dikkat çekti.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Neslihan Atagül'ün kardeşi İlkay Atagül 1988 doğumlu...

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Oyuncu kardeşinin aksine, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

İlkay Atagül, Serpil Atagül ile evlidir.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

İkilinin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Serpil ve İlkay Atagül, sosyal medyada kızlarıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı


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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Neslihan Atagül
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