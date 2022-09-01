Neslihan Atagül kardeşinin kopyası çıktı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Kara Sevda dizisiyle beğenileri toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Sefir'in Kızı dizisini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Atagül, son zamanların gözde oyuncularından biri. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bu defa ailesiyle gündeme geldi.

KARDEŞİNİN KOPYASI ÇIKTI!

Neslihan Atagül'ün, İlkay Atagül adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Atagül ile kardeşinin benzerliği görenleri şaşırttı. İkilinin sosyal medyada, beraber pek fotoğrafı bulunmaması ise dikkat çekti.

Neslihan Atagül'ün kardeşi İlkay Atagül 1988 doğumlu...

Oyuncu kardeşinin aksine, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

İlkay Atagül, Serpil Atagül ile evlidir.

İkilinin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

Serpil ve İlkay Atagül, sosyal medyada kızlarıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor.



