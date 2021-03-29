Neslihan Atagül sağlığı için gelen projeleri kabul etmiyor

Sefirin Kızı dizisinden ayrılığıyla herkesi şoke eden Neslihan Atagül daha önce eşi Kadir Doğulu'nun da savaştığı bağırsak rahatsızlığıyla ilgili tedavi görmeye devam ediyor.

Tahlil sonuçları İngiltere'ye giden ve oradaki doktorların da tanısıyla tedavisine başlanan oyuncu, özel bir beslenme programı uyguluyor. Sadece evde pişirilen yemekleri yiyen Atagül, avakado ve hindistan cevizi yağı gibi gıdaları tüketmeye özen gösteriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre;dinlenmeye ve enerji toplamaya çalışan Neslihan Atagül'ün Penelope Cruz'la ya da Çağatay Ulusoy'la oynayacağı iddia edilen proje haberleri ise gerçeği yansıtmıyor. Şu an ünlü oyuncunun kabul ettiği herhangi bir projenin olmadığı öğrenildi.

