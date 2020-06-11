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Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi. Doğulu'nun "Herkes sussun, sen konuş" yorumuna beğeni yağdı.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 27 yaşındaki Atagül, siyah-beyaz çekilen bu fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yaptı:

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"Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm."

Doğulu'nun bu paylaşımı takipçileri tarafından "Aşka geldi" şeklinde yorumlandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biz söylesek, ben çokmu konuşuyorum demek istiyorsun derler. :D
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