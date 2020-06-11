Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 27 yaşındaki Atagül, siyah-beyaz çekilen bu fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yaptı:

"Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm."

Doğulu'nun bu paylaşımı takipçileri tarafından "Aşka geldi" şeklinde yorumlandı.

