Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bektaşi mi oldu? Bektaşilik nedir?

2016 yılında evlenen ve mutlu evlikiklerini devam ettiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çift hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin Bektaşi olduğu öne sürüldü. Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım'ın bir dönem Doç. Dr. Said Sözü Hikmet'in rehberliğinde yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti. Şu sıralarda Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ve Murat Dalgıç arasında yaşandığı iddia ediliyor.

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BEKTAŞİ Mİ OLDU?

Mutlu giden evlilikleriyle örnek olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında bazı söylentiler ortaya atıldı. Ünlü çiftin Bektaşi olduğu ve yeni isimler aldıkları söyleniyor. Bu konu hakkında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu henüz net bir açıklama yapmadı.

BEKTAŞİLİK NEDİR?

Bektaşilik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin rol üstlenen ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konumunda olan Hacı Bektaş-ı Veli'den alan ve 14. ile 15. yüzyıllarda Azerbaycan ve Anadolu'da yaygınlaşan Hurûfilik akımının etkisiyle ibahilik, teslis, tenasüh ve hulul anlayışlarını da içine almasıyla 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, On İki İmam esasına yönelik sufi-tasavvufî tarikatıdır.

BEKTAŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bektaşilik ilk olarak Allah’ı sevmenin gereği onun kullarını sevmek olduğu inancını benimsemektedir. Başka bir deyişle insanları sevme sanatı olarak tanımlanabilir. Bektaşilikte herkese karşı sevgi ve saygı aşılanmaya çalışılır. Hiç kimse vicdani kanaatinden ve dinsel düşüncesinden dolayı kınanmaz ve ayıplanamaz.

Bektaşi Allah, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt sevgisinden başka muhabbetleri gönlünden çıkarır. Bektaşilik birden çok kadınla evlenmeye izin vermemektedir. Aile içinde boşanmayıyasaklamıştır.

Bektaşilik, aynı zamnda Türk ruhlu, Türk duyuşlu, Türkçe konuşan, Türkçe yazıp okuyan, şiirinde, müziğinde, özel ve resmi toplantısında, ibadetinde Türkçe’yi ana dili olarak kullanan bir anlayışa sahiptir.



