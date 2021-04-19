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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu dudak dudağa! Sosyal medya yıkıldı

19.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. İkilinin öpüştüğü fotoğrafa beğeni yağdı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu dudak dudağa! Sosyal medya yıkıldı

'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.

En son 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti.

Geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncunun en büyük destekçisi eşi Kadir Doğulu... Her anını eşine ayıran ünlü oyuncu Atagül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Atagül de eşine olan aşkını gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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