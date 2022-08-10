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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllar sonra aynı dizide! Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

10.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllar sonra aynı sette yer alıyor. İkili, bilindiği üzere 2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde aynı sahneyi paylaşıp evliliğe giden bir yola girmişlerdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı. Setten ilk fotoğraf da yayınlandı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve setten ilk fotoğraf...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllar sonra aynı dizide! Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi merak konusu oldu. En son Fatih Harbiye dizisinde başrulü paylaşan çift, şimdilerde Star TV'de ekrana gelecek Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşacaklar. Peride Celal’in 'Gecenin Ucunda' romanından mücadele içinde bir aşk hikayesi yönetmenliği Barış Erçetin, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait.

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GECENİN UCUNDA İLK SET GÜNÜ

MC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Alim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında StarTV'de yayınlanmaya başlayacak ‘GeceninUcunda' dizisi sete çıktı. Setten ilk fotoğraf dizinin sosyal medya hesabında yayınlandı.

gecenin ucunda set

GECENİN UCUNDA OYUNCULARI KİMLER?

Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

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Star TV Kadir Doğulu Neslihan Atagül neslihan atagül doğulu
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