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Nesrin Cavadzade Cemil Şov'da

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 20:59 | Son Güncelleme

Nesrin Cavadzade, 'Cemil Şov' adlı sinema filminde rol alacak. Cavadzade'ye, başrollerde Ozan Çelik, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın eşlik edecek

Nesrin Cavadzade Cemil Şov'da

Yapımcılığını Sarhan Projects'in yapımcısı olduğu 'Cemil Şov' adlı sinema filminin çekimlerine haziranda başlanacak. Barış Sarhan'ın yönettiği filmde başrolleri Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın paylaşacak.

Ünlü olmanın karanlık cazibesine odaklanan bir AVM güvenlik görevlisinin başına gelenlerin traji-komik bir dille beyazperdeye aktaracak olan 'Cemil Şov'un senaryosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklendi.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade cemil şov

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