Nesrin Cavadzade eski haliyle gündem oldu

Nesrin Cavadzade, şu sıralar Bizim Hikaye dizisiyle ekranlara bomba gibi dönüş yaptı. Sosyal medyada sık sık cesur paylaşım yapan ve beğeni toplayan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir paylaşıma dayanamayıp yorum yaptı.

Eski halini paylaşan ve 'bunun adı evri" diyen bir hesaba Nesrin Cavadzade'den kapak gibi bir yanıt geldi. Nesrin Cavadzade fotoğrafın altına "Her iki fotoyu da çok seviyorum" yazdı.

Ünlü ismin bu yorumu eski halinin bile önüne geçti. Nesrin Cavadzade'nin hayranları bu yanıttan sonra "kendiyle barışık" yorumunda bulundu.

İşte güzel oyuncun muhteşem değişimi:



