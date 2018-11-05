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Nesrin Cavadzade estetik iddialarına 10 yıl önceki fotoğraflarıyla yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında çıkan 'estetikli güzel' haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla yanıt verdi. Bizim Hikaye dizisinin Tülay'ı Nesrin Cavadzade, 10 yıl önce çekilen fotoğraflarını paylaşarak, 'Genç, sağlıklı, işini layıkıyla yapan bir kadın olarak kendimi her halimle güzel buluyorum. Hiç bir şeyin size kendinizi “daha az” hissettirmesine izin vermeyin. Siz her şeyin fazlasısınız' notunu yazdı.

Nesrin Cavadzade estetik iddialarına 10 yıl önceki fotoğraflarıyla yanıt verdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetikli haberlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

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10 yıl önce çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu kadınlara seslenerek, 'Kendimi her halimle güzel buluyorum. Şişmanken, zayıfken, makyajlı ve makyajsız, sabah şişliği ile, ya da ağlamaktan gözlerim kızarmışken. Yaşayan, nefes alan, bazen hastalanan, bazen yorgun düşen ama ne olursa olsun mücadele eden başarılı bir kadın olarak kendimi her halimle kabul edip sevdiğimi açıklamak istiyorum. Ve bu tavrın bana temas eden bütün kadınlara sirayet etmesini diliyorum. Hiç bir şeyin size kendinizi 'daha az' hissettirmesine izin vermeyin' dedi.

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İşte Nesrin Cavadzade'nin o mesajı ve paylaştığı eski fotoğrafları:
"Merhaba. fotoğraflarımın altına nadiren ciddi bir şeyler yazıyorum ama bu akşam içimden geldi, ciddiyetle bir kaç şey söyleyeceğim. bunlar telefonumda bulabildiğim en eski fotoğraflarım. 10 sene öncesi. evrim/devrim haberlerine cevaben şunu söylemek isterim. genç, sağlıklı, işini layıkıyla yapan bir kadın olarak kendimi her halimle güzel buluyorum. şişmanken, zayıfken, makyajlı ve makyajsız, sabah şişliği ile, ya da ağlamaktan gözlerim kızarmışken. hiç fark etmiyor. bugüne kadar çok güzel ya da çok çirkin görünmem gereken sayısız rol oynadım. yeri geldi o kadar güzel çirkinleştim ki beni bunun için ödüllendirdiler bile.:) hem de defalarca. elbette bu yaptığınız haberlerin okunması için ilginç hale getirmeniz gerekiyor ve benim buna zerre kadar itirazım yok. sadece yaşayan, nefes alan, bazen hastalanan, bazen yorgun düşen ama ne olursa olsun mücadele eden başarılı bir kadın olarak kendimi her halimle kabul edip sevdiğimi açıklamak istiyorum. ve bu tavrın bana temas eden bütün kadınlara sirayet etmesini diliyorum. hiçbir şeyin size kendinizi "daha az" hissettirmesine izin vermeyin. siz her şeyin fazlasısınız."

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