MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

20.07.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, daha sonra Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda rol aldı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Ekran görüntüsü 2022-07-20 071507

Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ekran görüntüsü 2022-07-20 071456

Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!
Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadıKocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı
Mastürbasyon sahneleriyle ilgili olay itiraf! Mastürbasyon sahneleriyle ilgili olay itiraf!
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.