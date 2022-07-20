Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, daha sonra Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda rol aldı.

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.



Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.



