MAGAZİN

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreni sonrası Nesrin Cavadzade'nin tercih ettiği takılar olay oldu. 2.5 milyon TL’lik yılanlı kolyeyi iki koruma korudu.

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreninin yankıları devam ediyor. Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden Nesrin Cavadzade gecede tercih ettiği takı ve Instagram paylaşımıyla konuşuluyor.

Şıklık yarışında öne çıkan isimlerden biri de Nesrin Cavadzade oldu. 36 yaşındaki oyuncu 2.5 milyon TL’lik Innova The Serpent adı verilen kişiye özel tasarlanmış takıları dikkatleri üzerine çekti.

İki özel koruma hem Cavadzade’yi hem de milyonlarca liralık takıları korudu.

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Görkemli gece sonrası Instagram hesabından teşşekür fotoğrafı paylaşan Nesrin Cavadzade'nin 'Bu da koynunda yılan besleyenlere gelsin' notu dikkat çekti.

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Öte yandan takipçilerinden “Senin artık zengin bir kadını canlandırmanı istiyoruz” şeklinde talepler geldiğini söyleyen Nesrin Cavadzade, yeni dizisinde varlıklı bir iş kadını olarak seyirci karşına çıkacak.

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