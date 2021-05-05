Nesrin Yamaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet’le Alişan’a konuk oldu…

Ancak Nesrin Yamaç’ın daha önce katıldığı programlardan tanıyanlar, kendisinin işletme sahibi olduğunu ifade ediyor. Demet’le Alişan’ın programında kara buğday ekmeği ile mor ekmeğin yapılışını anlatan Nesrin Yamaç, önemli bilgiler paylaştı…

NESRİN YAMAÇ KİMDİR?

Nesrin Yamaç’ın yaşı, memleketi veya hayat hikâyesine dair bir bilgi bulunamadı. Nesrin Yamaç’ın işletme sahibi olduğu öğrenildi. Burada kendi tariflerini de hazırlayan Nesrin Yamaç, kapılarını misafirlerine açıyor…

KARABUĞDAY EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

2 su bardağı çiğ karabuğdayı, bir cam kasede 8 saat suda bekletin.

Karabuğdayları süzün ancak kesinlikle durulamayın

Karabuğdayların üstünde jel gibi bir kıvam oluşacak, onun yok olması gerek...

Karabuğdayları blender ve rondoya koyun. 1 su bardağı su ekleyin. Tuz ekleyin ve çekin. 5 dakikada beyaz bir krep hamuru gibi olacak.

Bunu yeniden cam kaseye alıp üstünü örtün.Bu aşamada 2 avuç kabak çekirdeği için 2 avuç ay çekirdeği ekleyin. Burası isteğe bağlı. Badem, ceviz, susam, zeytin, kekik ekleyebilirsiniz.