Nesrin Yamaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet’le Alişan’a konuk oldu…

Ancak Nesrin Yamaç’ın daha önce katıldığı programlardan tanıyanlar, kendisinin işletme sahibi olduğunu ifade ediyor. Demet’le Alişan’ın programında kara buğday ekmeği ile mor ekmeğin yapılışını anlatan Nesrin Yamaç, önemli bilgiler paylaştı…
NESRİN YAMAÇ KİMDİR?
Nesrin Yamaç’ın yaşı, memleketi veya hayat hikâyesine dair bir bilgi bulunamadı. Nesrin Yamaç’ın işletme sahibi olduğu öğrenildi. Burada kendi tariflerini de hazırlayan Nesrin Yamaç, kapılarını misafirlerine açıyor…
KARABUĞDAY EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
2 su bardağı çiğ karabuğdayı, bir cam kasede 8 saat suda bekletin.
Karabuğdayları süzün ancak kesinlikle durulamayın
Karabuğdayların üstünde jel gibi bir kıvam oluşacak, onun yok olması gerek...
Karabuğdayları blender ve rondoya koyun. 1 su bardağı su ekleyin. Tuz ekleyin ve çekin. 5 dakikada beyaz bir krep hamuru gibi olacak.
Bunu yeniden cam kaseye alıp üstünü örtün.Bu aşamada 2 avuç kabak çekirdeği için 2 avuç ay çekirdeği ekleyin. Burası isteğe bağlı. Badem, ceviz, susam, zeytin, kekik ekleyebilirsiniz.
24 saat oda sıcaklığında ağzı bir örtü ile kapalı duracak. Bu sırada hafif kabaracak, kabarcıklanıyor ve ekşimsi bir koku oluşabilir.
24 saatin ardından karışımın kıvamı da koyulaşmış olacak. 18 santim baton kek kalıbına dökün. Üstüne susam serpin. Yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Yoksa kek kalıbını zeytinyağı ile yağlayın. Yağlı kağıt koyarsanız yağlamaya gerek yok.
200 derece turbo fırında 1 saat 10 dakika pişirin. 50. dakikada ısıyı 180'e düşürün. Pişince kapatın...
Afiyet olsun...
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